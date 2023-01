Manuel Bortuzzo, arriva una fantastica notizia: lacrime di gioia per i suoi fan

Grande notizia per Manuel Bortuzzo, con il nuotatore che riceve un nuovo premio. Esplodono di gioia i fan: che cos’è successo.

Dopo il Grande Fratello Vip la carriera sportiva di Manuel Bortuzzo si può dire che è decollata. Infatti in queste ore il protagonista della sesta edizione del reality show ha ricevuto un premio: di cosa si tratta.

Nella giornata di ieri il Comune di Mazara del Vallo, in Sicilia, ha avuto un ospite d’onore. Stiamo parlando ovviamente di Manuel Bortuzzo, ricevuto dall’amministrazione comunale. Infatti il campione parolimpico di nuoto è stato ricevuto al palazzetto dello Sport come testimonial di un evento per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema della disabilità.

Bortuzzo ad oggi è un personaggio molto apprezzato ed ha ricevuto l’accoglienza del vice sindaco Vito Billardello. Proprio quest’ultimo gli ha donato il crest cittadino e due pubblicazioni su Mazara del Vallo. Inoltre sempre il vice-sindaco ha annunciato l’imminente avvio dei lavori di realizzazione della prima piscina comunale esprimendo l’auspicio che Manuel Bortuzzo possa partecipare all’evento inaugurale.

Manuel Bortuzzo testimonial di un evento sulla disabilità: ospite a Mazara del Vallo

Ad accompagnare Manuel Bortuzzo durante l’evento ci hanno pensato i rappresentanti dell’associazione culturale “La Vita è Bella”. Successivamente l’ex gieffino ha anche incontrato il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano ed un gruppo di consiglieri comunali per un ulteriore saluto istituzionale. E’ un grande momento quindi per il nuotatore, che lo scorso novembre ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana SB4, ai campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico, a Fabriano.

In molti ricorderanno l’episodio che ha costretto Manuel Bortuzzo alla sedia a rotelle. Infatti l’ex nuotatore fu vittima di uno scambio di persona a Roma il 3 febbraio 2019. Il nuotatore venne ferito alla colonna vertebrale durante una sparatoria nella Capitale, mentre si trovava all’esterno di una discoteca insieme alla fidanzata. Successivamente all’incidente Manuel ha perso l’uso delle gambe. Giovane promessa del nuoto italiano, Bortuzzo si allenava al Centro Federale di Ostia. Da quella sera però il suo destino è cambiato e solamente grazie alla resilienza del Campione, il triestino è riuscito ad andare avanti.