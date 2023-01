Dramma Morata, la moglie Alice in terapia intensiva: cos’è successo

Un vero e proprio dramma ha colpito il calciatore Alvaro Morata. Dopo il parto la moglie finisce in terapia intensiva: grande paura per loro.

Momenti difficili per Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. Infatti dopo il parto la donna è finita in terapia intensiva. Superato il momento di paura i due hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: che cos’è successo.

Nelle scorse ore Alice Campello e Alvaro Morata hanno accolto al moglio la loro quarta figlia, esponendo quindi il fiocco rosa. Infatti nella gioranta di ieri il calciatore ha annunciato l’arrivo di Bella con un post su Instagram in cui era immortalata la dolce bambina. Purtroppo però non tutto è andato come previsto.

Infatti il calciatore dell’Atletico Madrid si è trovato a confermare delle complicazioni dovute alla gravidanza della moglie Alice Campello. Infatti la situazione è diventata talmente critica da costringere la donna alla terapia intensiva. Attualmente quindi la Campello è ancora ricoverata, seguita da un team di medici definiti meravigliosi dal calciatore.

Dramma Morata, la moglie Alice Campello è in terapia intensiva: complicazioni post-parto

Come abbiamo anticipato sull’Instagram del calciatore sono spuntati numerosi dolci scatti dopo il parto della bambina. In totale sono cinque le foto pubblicate dal calciatore con la bambina tranquilla e serena che riposa nel suo lettino subito dopo essere venuta al mondo. Morata ha quindi confermato che la bambina sta bene. Mentre invece starebbe vivendo momenti difficili proprio Alice Campello. Il calciatore ha quindi scritto: “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando“.

Morata è quindi voluto scendere nel dettaglio spiegando le condizioni di salute della sua compagna affermando: “Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi.

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli“. Il calciatore ha quindi confermato tutta la stima che prova per il team di specialisti, ringraziando anche i numerosi followers per l’affetto ricevuto in queste ore.