Bollo auto 2023, grandissima novità per i pagamenti: si cambia

Da questo 2023 ci sono grandissime novità per il pagamento del bollo auto. Infatti adesso ci sarà una nuova modalità: tutti i dettagli.

Sono tante le novità introdotte in questo inizio di 2023. Infatti adesso il bollo auto si potrà pagare anche attraverso una nuova modalità. Tutti i cittadini adesso potranno sfruttare l’app Io per il pagamento dell’imposta.

Il Bollo Auto è una delle tasse più odiate dai cittadini e spesso ciò è dovuto anche dal fatto che i metodi per pagarlo sono davvero complicati. Per questo motivo, specie durante il 2023, le Regioni stanno cercando dei metodi per semplificare il pagamento del bollo auto. Tra queste la possibilità di farlo online comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo in cui ci si trova. Non ci sarà quindi la necessità di recarsi fisicamente con il modello di pagamento presso un ufficio postale o una ricevitoria autorizzata.

Anche per quest’anno quindi la strada più veloce per il pagamento è l’utilizzo dell’applicazione IO. Questa modalità però non è percorribile in tutte le regioni. Infatti, anche il bollo auto 2023 si potrà pagare con app IO solo nelle Regioni che hanno stipulato apposta convenzione con l’ACI (Automobile Club Italia). Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulle scadenze riguardanti una delle imposte più odiate dagli italiani.

Bollo Auto 2023, si potrà pagare con l’app IO: tutte le scadenze

Rispetto agli altri anni invece non cambiano rispetto agli anni passati i termini di versamento. Inoltre per la tassa di competenza bisogna distinguere tra veicoli già circolati e veicoli immatricolati per la prima volta. Infatti per quanto riguarda i veicoli già circolanti, il bollo auto 2023 è da pagarsi entro la fine del mese successivo a quello di scadenza. Quindi se il bollo è scaduto a dicembre 2022 si paga entro il 31 gennaio 2023.

Mentre per i veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno, il pagamento si fa entro la fine del mese di immatricolazione. Allo stesso tempo se l’immatricolazione è fatta negli ultimi 10 giorni del mese, il bollo si può pagare entro la fine del mese successivo. Sarà possibile pagare il bollo auto attraverso: servizio ACI Bollonet, Delegazioni ACI, Agenzie Sermetra, Punti vendita Mooney, Poste Italiane, punti Lottomatica, Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio, Banche ed altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione ed infine l’App IO.