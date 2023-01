Amici 22, pronta una rivoluzione per il Serale: cambierà tutto?

Mentre il pubblico di Amici 22 è concentrato su un clamoroso ritorno nel programma, Maria De Filippi sta già lavorando al Serale, dove si prepara una vera e propria rivoluzione. Ecco cosa potrebbe cambiare completamente.

L’11 gennaio sono state effettuate le nuove registrazioni di Amici 22 per la sedicesima puntata del pomeridiano. Sicuramente il pubblico non rimarrà indifferente a quello che succederà negli studi di Canale 5: nonostante sia stato eliminato, Cricca tornerà infatti per una sfida di canto contro la TikToker Valeria Mancini.

Cricca avrà la meglio, e potrà quindi rientrare ad Amici e nella squadra di Lorella Cuccarini. Allo stesso tempo, emergerà che la regia del programma ha dovuto oscurare alcune immagini che mostravano quello che è successo in casetta a Capodanno. Si deciderà quindi di prendere immediatamente provvedimenti disciplinari contro i responsabili.

Amici 22, pronta una rivoluzione per il Serale

Le anticipazioni di SuperGuidaTv della puntata di Amici del 16 gennaio rivelano che Wax, Ndg, Samu, Valeria e Maddalena sono finiti in sfida. Maria De Filippi non ha voluto dire cosa sia successo durante la serata di Capodanno, ma i responsabili si vergognavano visibilmente. Vincono tutti eccetto Valeria, che per questo motivo ha sfidato Cricca.

Oltre alla TikToker, ci sarebbe anche un’altra clamorosa eliminazione nella puntata di Amici del 15 gennaio. Rudy Zerbi non avrebbe voluto dare una seconda possibilità a Tommy Dali, che quindi ha lasciato il programma. Nel frattempo, sarebbero filtrate anche numerose indiscrezioni riguardo il Serale di Amici, dove di preparerebbe una rivoluzione del format.

“Bisogna vedere”: due giudici in dubbio per il Serale del programma

Ad Amici 22 sono arrivati due professori nuovi rispetto al precedente anno, Arisa ed Emanuel Lo. Secondo Blasting News, però, Maria De Filippi non sarebbe propensa a fargli creare una squadra insieme. Arisa gareggerebbe dunque insieme alla Celentano, mentre Rudy Zerbi si ritroverebbe con Emanuel Lo e sarebbe riconfermato il team CuccaTodo.

Novella 2000 ha rivelato che ci potrebbe essere una rivoluzione fra i giudici di Amici. Emanuele Filiberto ha detto: “C’è un momento per tutto, diciamo che ad Amici abbiamo già fatto due anni“. Ha poi aggiunto che starebbe lavorando molto in America. Stefano De Martino, incredibilmente, potrebbe non essere disponibile a causa degli impegni in Rai.

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici 22 che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 15 gennaio: