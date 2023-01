“Un milione di euro spariti”: Paolo Calissano, l’enorme dolore dopo la morte

Un enorme dolore affligge la famiglia di Paolo Calissano dopo la morte dell’attore. Secondo le prime ricostruzioni di alcune transazioni, potrebbe essere sparito più di un milione di euro. Ecco perchè il nucleo di polizia economico finanziario sta indagando.

Figlio di un ufficiale dell’aeronautica e di una nobile, Paolo Calissano si presentava come una figura insolita all’interno del mondo dello spettacolo. Si era laureato in economia e commercio, ma la passione per l’arte aveva subito preso il sopravvento. Si era quindi trasferito a Boston, dove aveva anche preso lezione alla School of Arts.

Dopo alcuni spot pubblicitari, il successo era arrivato con il ruolo ne La dottoressa Giò, insieme a Barbara D’Urso. Subito dopo, aveva confermato la sua popolarità con il suo ruolo in Vivere e nelle due stagioni di Vento di ponente. Nel 2004 decise di fare un’esperienza insolita per lui, partecipando a L’Isola dei Famosi.

Paolo Calissano, l’enorme dolore anche dopo la morte

La presenza di Paolo Calissano a L’Isola dei Famosi non è stata molto significativa, soprattutto a causa di un infortunio al ginocchio che l’aveva costretto al ritiro. Poco dopo, nel 2005, un avvenimento stroncò la sua carriera artistica. La ballerina Ana Lucia Bandeiera Bezerra era morta nel suo appartamento per overdose.

Calissano venne travolto dallo scandalo. Come ricorda il quotidiano Il Giorno, inizialmente venne accusato di aver ceduto la droga alla ballerina. Venne condannato a quattro anni di reclusione, successivamente trasformati in affidamento ai servizi sociali e ridotti in due anni grazie all’indulto. Questa fu per l’attore anche l’occasione per provare a disintossicarsi.

La fine in solitudine a causa dell’abuso di farmaci

Nel 2008 l’attore ebbe un brutto incidente, finendo con l’auto contro un guardrail. Nel 2014 Paolo Calissano sembrava stesse rinascendo artisticamente. In un’intervista a Barbara D’Urso raccontò la sua verità. Nel 2018 aveva anche ottenuto una piccola parte nella fiction Rai Non dirlo al mio capo 2. Il 30 dicembre 2021 fu trovato morto in casa sua a Roma.

Sembrerebbe che Paolo Calissano avesse abusato di farmaci antidepressivi, con i quali si stava curando. Stranamente, all’inizio gli inquirenti ipotizzarono che fosse morto due giorni prima. Successivamente, però, una telefonata fatta dall’attore alla sua ex fidanzata aveva chiarito che la data della morte fosse proprio il 30 dicembre 2021, circa un anno fa.

Le indagini che aprono una nuova pista: sarebbe sparito un milione di euro

Dopo la morte di Paolo Calissano sarebbe iniziata una battaglia giudiziaria. Come riporta Il Corriere della Sera, i parenti sostengono che siano spariti circa 70.000 euro dal conto corrente dell’attore. Il Secolo XIX ha riportato che il suo ex avvocato ed amministratore di sostegno sarebbe indagato per peculato e circovenzione di incapace.

A finire sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine sarebbero i guadagni che Paolo Calissano avrebbe dovuto avere attraverso le sue partecipazioni societarie. L’Ansa riporta che una decina di bonifici sarebbero sotto esame. L’importo complessivo sarebbe in questo caso di circa un milione di euro bonificati sul conto dell’ex avvocato di Paolo Calissano per spese e finanziamenti alla società Autopark V maggio S.r.l., oggi liquidata.

Ecco uno spezzone video dello spettacolo di fine anno del 2020 al Centro Santa Chiara condotto da Paolo Calissano: