Ultim’ora Harry e Meghan: pericolo imminente, fuga nella notte. Nuiova pagina drammatica nella vita della coppia, i fan senza parole

Non bastava la tempesta scatenata dalle ultime interviste del principe Harry e dall’uscita, oggi in tutto il mondo, della sua prima autobiografia bomba nella quale attacca la Royal Family. Ora la sua vita e quella della famiglia che ha formato con Meghan Markle è in reale pericolo.

Colpa di un’altra tempesta, quella meteorologica che sta colpendo tutta la California e che almeno fino a mercoledì 11 gennaio farà sentire i suoi effetti devastanti sullo Stato americano. Sono già morte 12 persone in dieci giorni, stanno per arrivare nuovi cicloni e così e il governatore, Gavin Newsom, ha chiesto a tutti i residenti californiani di non mettere alla prova il destino.

Ma c’è di più, perché il paesino di Montecito, sulle colline poco fuori Los Angeles nel quale vive la coppia con i figli da un paio di anni, è stato di fatto evacuato nella notte. La conferma è arrivata dai media britannici, in particolare The Independent che ha provato a contattare, senza successo, l’ufficio stampa di Harry.

Le forze dell’ordine locali hanno invitato i residenti della zona a lasciare immediatamente le loro case, perché la situazione del meteo potrebbe ulteriormente peggiorare. E cinque anni fa nelle stesse zone erano stati registrati ben 5 morti, quindi meglio non rischiare. Non è comunque chiaro se al momento dell’allerta meteo Harry e Meghan con i loro figli fossero all’interno della loro villa, che è in vendita, oppure avessero già cambiato temporaneamente residenza.

Ultim’ora Harry e Meghan: pericolo imminente, nelle ultime interviste c’è una donna nel mirino

Tutto questo succede mentre in Gran Bretagna, ma non solo, si è scatenato l’inferno dopo le ultime indiscrezioni sull’autobiografia di Harry che tutti ora potranno leggere. Lui continua a dire, anche nelle ultime interviste a CBS e Itv, di amare suo padre e suo fratello, di volere la riconciliazione. Praticamente impossibile, dopo quello che sta emergendo.

Perché l’unica condizione è che Carlo III e William ammettono di aver causato la fuga della coppia negli Astati Uniti tre anni fa e non è previsto che succeda. Ancora di più dopo quello che il principe ha detto su Camilla Parker Bowles, la donna che di fatto ha preso il posto di sua madre Diana nel cuore del padre.

Intervistato dal giornalista statunitense Anderson Cooper per la CBS, ha detto chiaramente che la regina consorte “ha lastricato la strada di cadaveri” pur di realizzare il suo sogno e ripulire la sua immagine di persona cattiva e ripulire la sua immagine di cattiva.

Tutto sarebbe cominciato nel 1995, due anni prima che la madre morisse: Diana già si riferiva a lei come “la terza persona nel suo matrimonio”. E da allora Camilla lavorò ai fianchi i giornalisti britannici amici per apparire invece come una persona nobile, dall’animo buono. Non aveva cambiato idea allora, non lo farà nemmeno oggi.