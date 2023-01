Milano Città 30: il consiglio comunale approva l’odg ma Salvini è contrario

A partire da gennaio 2024 in tutta la città di Milano non sarà più possibile superare i 30 chilometri orari.

L’ordine del giorno è stato approvato ieri, lunedì 10 gennaio e il provvedimento sarà valido sia in centro che in periferia. A presentare la proposta, il consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, che ha invitato il sindaco Belle Sala e la giunta a “proclamare Milano Città 30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 km/h a partire dal primo gennaio 2024 e a prevedere, così come hanno fatto Parigi e Bruxelles, che dopo quella data su alcune, selezionate, strade a grande scorrimento possano essere previsti limiti a 50 km/h”, si legge nel documento approvato, pubblicato dal Corriere della Sera.

Milano Città 30, Mazzei: “Percorso collettivo iniziato anni fa”

“Questo risultato non è un traguardo individuale, io ci ho solo messo la faccia, ma la tappa di un percorso collettivo che è iniziato anni fa. Un percorso lungo il quale con tantissime altre persone, che non citerò perché sono troppe, abbiamo imparato che la rivincita delle città passa dalla trasformazione in strade delle sue attuali auto-strade e che solo con poche automobili, piccole, lente, condivise ed elettriche, questa trasformazione sarà possibile. Questa tappa riguarda il “lente” e non basterà, però è intanto un punto. Grazie per tutto quello che ho capito e imparato dal confronto, dalle discussioni, anche dalle liti, con altre e altri, e grazie anche alle mie attuali colleghe e colleghi in Consiglio, perché, di nuovo, questo provvedimento ha senso proprio perché è un indirizzo politico condiviso, ampio, forte, non l’iniziativa di un singolo“. Queste le parole del consigliere Mazzei sui social, dopo l’approvazione dell’odg.

Salvini: “Ricordo che la gente vorrebbe lavorare”

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Twitter ha espresso la sua contrarietà al provvedimento: “Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare”, ha scritto.

Milano Città 30, Fedrighini: “Ridurre le auto circolanti”

Un altro consigliere della Lista Sala, Enrico Fedrighini ha dichiarato che “affinché questo provvedimento non rimanga aria fritta, occorre agire sulla priorità numero uno per Milano: ridurre il numero di auto circolanti, con misure anche impopolari. Oggi a Milano la velocità media è di 15 km/h, non 30: e pedoni e ciclisti vengono arrotati in misura crescente. Dobbiamo ridurre il carico di traffico: i palliativi e i buoni propositi non servono”.