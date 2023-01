Meghan Markle crolla in lacrime: la colpa sarebbe tutta di Kate Middleton

Meghan Markle sarebbe letteralmente crollata in lacrime dopo uno sfiancante confronto con Kate Middleton. Ecco cosa sarebbe successo fra le mogli dei due figli di re Carlo e cosa sarebbe successo immediatamente dopo.

Il 10 gennaio è uscito l’ormai attesissimo libro autobiografico di Harry Windsor, “Spare – Il Minore“. Il contenuto conferma che il secondogenito di Lady Diana ha cercato solo di fare luce su quelli che fossero i veri rapporti interpersonali all’interno della Royal Family. Nel volume non si trovano dunque risposte a grandi interrogativi storici, ma solo molto gossip.

Il titolo del libro in lingua originale,”spare“, si rifà al detto inglese “an heir and a spare“, ovvero “un erede ed una riserva“. Incredibilmente, Harry rivela che veniva spesso chiamato proprio “spare“, e che suo fratello era appellato “heir“. Tutto questo veniva fatto con molta normalità, anche da sua madre, suo padre ed il suo stesso fratello.

Harry non risparmia neanche le donne di casa Windsor

Il libro di Harry, dunque, non risparmia nessuno, neanche la tanto amata madre, Lady Diana. Il duca di Sussex ha parole affilate anche per la regina consorte, Camilla Parker-Bowles. Il marito di Meghan lascia intendere che la moglie di re Carlo avesse intrecciato dei rapporti molto stretti con la stampa per riuscire a riabilitare la sua immagine.

Harry dunque non ha esitato a definire Camilla pericolosa, perchè in grado di compiere una serie di operazioni con l’aiuto della stampa. In generale, sia Meghan che Harry hanno accennato in più occasioni che i Windsor tengano degli incontri con i giornalisti, ed il fratello di William è convinto che la sua famiglia stia cercando di distruggerli la reputazione.

Meghan Markle e Kate Middleton: rivalità o incomprensioni?

Secondo quando viene raccontato in “Spare – Il Minore”, anche poco prima del matrimonio dei duchi di Sussex del 19 maggio 2018 ci sarebbe stato un incredibile scontro. Kate Middleton si sarebbe lamentata del vestito da damigella inviato per sua figlia Charlotte: “Troppo grande, troppo lungo, troppo largo. (Charlotte, ndr) Ha pianto“.

Meghan aveva suggerito a Kate di venire con la figlia a farsi aggiustare, come tutte le altre mamme, il vestito dal sarto. La moglie di William, però, è rimasta ferma nella sua posizione. Avrebbe sostenuto di aver parlato con il wedding planner: entrambi erano d’accordo che l’idea migliore era far rifare da capo tutti i vestiti delle damigelle.

Cosa sarebbe successo subito dopo l’incomprensione: il bellissimo regalo

Secondo il libro “Spare – Il Minore”, questo scontro avrebbe completamente sfiancato Meghan, che ad un certo punto si sarebbe gettata a terra e si sarebbe messa a piangere. Kate si sarebbe scusata per queste incomprensioni con Meghan inviando un mazzo di fiori e scrivendo un biglietto. Sembrerebbe che però la Markle non abbia dimenticato l’episodio.

