Incentivi auto green: come ottenere gli Ecobonus 2023

Al via le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per richiedere l’ecobonus per auto e moto green.

Le prenotazioni sono a carico dei concessionari e possono essere a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 10 gennaio. Il fondo previsto è di 630 milioni e sono stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le risorse sono ripartite in questo modo.

Veicoli elettrici

I milioni stanziati sono 190. L’auto non può costare più di 42.700 euro Iva inclusa e le emissioni devono essere comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il bonus va da 3mila a massimo 5mila con auto da rottamare.

Veicoli ibridi

I milioni stanziati sono 235 e riguardano la categoria M, cioè per il trasporto di persone fino a 8. Le emissioni sono comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro e che costino fino a 54.900 euro.

Veicolo a basse emissioni

150 milioni sono stati stanziati per i veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Motocicli e ciclomotori

Stanziati 5 milioni per i veicoli non elettrici e 35 per quelli elettrici di categoria da L1 a L7e. 15 milioni inoltre, sono stati stanziarti per i veicoli commerciali di categoria N1 ed N2.

Come effettuare la domanda

La domanda, come detto, va fatta direttamente dei concessionari. Questi potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 10 gennaio 2023.

Chi può fare domanda

Tra le condizioni c’è la consegna della nuova vettura entro 180 giorni dalla prenotazione e l’impegno a mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.

L’auto da rottamare deve essere intestata alla stessa persona da almeno 12 mesi (o a uno dei familiari conviventi) e deve essere omologata tra Euro 0 e Euro 4.