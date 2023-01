Il Paradiso delle Signore, i fan tremano: il protagonista lascia il set delle riprese

La notizia si è diffusa solo nella giornata del 9 gennaio: uno dei protagonisti più amati de Il paradiso delle signore avrebbe lasciato il set delle riprese. Ecco quale spiegazione ha fornito l’attore e cosa starebbe succedendo.

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05, promettono tante novità. Adesso, infatti, Tancredi è arrivato a Milano ed ha promesso a Matilde una nuova vita. Palma cercherà invece di porgere il suo aiuto visitando Armando: è dispiaciuta che salvatore si sia traferito da lui.

Marcello ed Adelaide decideranno di vendere Palazzo Andreani, e lui avrà il timore di non riuscire a concludere un buon affare. Nel frattempo, la contessa verrà a conoscenza della brutta figura al Circolo. Chiederà quindi a Marcello di scusarsi con Torrebruna. Ci sarà anche il ritorno di Veronica al centro commerciale, dopo che Ezio capirà i suoi errori.

Il Paradiso delle Signore, chi manca sul set delle riprese

Mentre le puntate de Il paradiso delle signore 7 vanno in onda, gli attori si sono già fatti vedere sul set delle riprese già nei primi giorni di gennaio per registrare il gran finale di stagione. Quello che è emerso, però, è che uno dei protagonisti più amati dal pubblico della soap opera da diversi giorni non era più presente per registrare le nuove puntate.

Salvatore Amato è senza dubbio uno dei personaggi più amati del Paradiso, e forse anche uno dei più sfortunati in amore. Dopo il fidanzamento con Gabriella, venne lasciato per un uomo in carriera. Anche con Anna le cose finiscono male. Il ritorno del marito Quinto sembrerebbe allontanare per sempre da lui la donna sposata alla fine della scorsa stagione.

“Covid, giorno 5”: l’amato protagonista rivela il problema di salute

L’attore che interpreta Salvatore Amato ha voluto spiegare perchè il suo personaggio è ormai lontano dal set delle riprese de Il paradiso delle signore da ben cinque giorni. Emanuel Caserio ha voluto renderlo noto pubblicando una Storia su Instagram, dove ha fatto sapere di essere malato da diversi giorni di Covid.

Da ciò che si vede, sembrerebbe che l’attore stia cogliendo l’occasione per dare sfogo alla sua vena artistica. Nello scatto si vede infatti una tela, una valigetta con le tempere ed una tavolozza per miscelare i colori. Sullo sfondo, c’è anche un busto ispirato al David di Michelangelo, scherzosamente addobbato con degli occhiali ed una statuetta di un Oscar.

Ecco la simpatica esibizione dei protagonisti de Il paradiso delle signore a Ballando con le Stelle: