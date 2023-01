Amadeus, solo adesso emerge perchè si è rifatto una famiglia: “L’abbiamo accontentata”

Nessuno conosceva davvero le motivazioni, ma adesso sarebbe finalmente emerso perchè Amadeus avrebbe deciso di rifarsi una famiglia dopo la fine del primo matrimonio con Marisa Di Martino. Ecco le parole che commuovono.

Amadeus lo si può vedere spesso in compagnia della moglie, soprattutto dietro le quinte dei programmi che conduce. In pochi, però, sanno davvero come sia iniziata la loro relazione. Come tutti sanno la coppia si è conosciuta negli studi Rai de L’Eredità, dove lui era conduttore e lei la ballerina protagonista della celebre “scossa“.

Amadeus e Giovanna hanno iniziato a frequentarsi molto dopo aver iniziato a lavorare insieme. Come rivela la Civitillo a Verissimo, per il primo appuntamento il conduttore la invitò a prendere un caffè insieme lasciandole un biglietto. Amadeus provò anche a baciarla subito, ma lei volle prendersi i suoi tempi per essere sicura di volersi fidanzare.

Perchè Amadeus si è rifatto una famiglia: chi l’ha proposto

Giovanna Civitillo ha spiegato che all’inizio c’era molta passione, e poi l’amore si è consolidato. Una sua grande soddisfazione è che sente di essere amata come il primo giorno. Sono passati circa vent’anni da quando hanno iniziato a frequentarsi: dopo il matrimonio civile, dieci anni dopo hanno deciso di sposarsi anche in chiesa.

Giovanna ha spiegato che all’inizio lei ed Amadeus si frequentavano come degli amici. Fu Alice, la figlia che il conduttore di Sanremo ha avuto dal primo matrimonio, a chiedere al padre come mai non si era ancora fidanzato con la ballerina de L’Eredità. La Civitillo spiega con un sorriso: “L’abbiamo accontentata. Lei mi ha fatto scoprire il mio lato materno“.

“Anche se siamo lontani ci sentiamo mille volte al giorno”

Sembrerebbe proprio che fra Alice e Giovanna ci sia un rapporto molto speciale. La moglie di Amadeus lo spiega così: “Siamo complici, amiche, confidenti. Lei mi ha scelta“. La ballerina spiega che l’armonia per lei è molto importante, ed è molto felice di essere riuscita a realizzarla nella sua famiglia, dove Amadeus è un “mammo” perfetto.

Bisogna dire che, però, il direttore artistico di Sanremo “in casa non sa fare niente“. Amadeus avrebbe passato solo un brutto periodo di crisi da quando conosce Giovanna a causa di problemi sul lavoro. In quell’occasione fu capace di rimettersi in gioco e ricominciare da capo. La passione per i cavalli li aiutò a staccarsi da tutto.

