“Non la passerete liscia…”: Alessia Marcuzzi, la reazione inaspettata – FOTO

La reazione di Alessia Marcuzzi è stata completamente inaspettata. Ecco come ha commentato dopo l’incredibile gaffe fatta da un collega.

Il 10 gennaio è stata una giornata molto importante per Alessia Marcuzzi. Durante la pandemia di Covid aveva deciso di lasciare Mediaset, forse perchè voleva condurre dei programmi che la rappresentassero di più. È dunque arrivata in Rai, dove sarà al centro di un programma completamente nuovo, Boomerissima.

Il debutto sulla rete pubblica di Alessia Marcuzzi ha sicuramente suscitato molta curiosità. Boomerissima non si è rivelato, come molti sospettavano, una copia di Ciao Darwin. Piuttosto, si è vista Alessia Marcuzzi vestire i panni di una showgirl completa, capace anche di intrattenere danzando insieme ad un corpo di ballo.

Alessia Marcuzzi, la reazione è da non credere

A poche ore dall’inizio della prima puntata di Boomerissima, però, Alessia Marcuzzi è stata sommersa da una quantità molto importante di SMS e messaggi Whatsapp. Il motivo è da ricercare nella diretta di Fiorello e Fabrizio Biggio su Instagram, dove avrebbero rivelato per errore il numero di telefono dell’ex conduttrice del Grande Fratello.

Biggio, infatti, avrebbe videochiamato la presentatrice Alessia Marcuzzi insieme all’amico Fiorello. Mentre uno telefonava con il proprio smartphone, l’altro riprendeva tutto quello che succedeva. È proprio così che è stato mostrato anche lo schermo del cellulare di Fabrizio Biggio, e gli spettatori hanno potuto leggere il numero di telefono della Marcuzzi.

Cosa è successo subito dopo la diretta: le parole della showgirl

Poco prima dell’inizio della prima puntata di Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha avuto una reazione davvero inaspettata a quello che era successo. Ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti su Whatsapp, fra cui il primo recita: “Non ti regge a venire a cena con me…“. La presentatrice risponde divertita: “In che senso?”.

Alessia Marcuzzi ha poi continuato, scherzando: “Cari Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio non la passerete liscia… Anche se i messaggi che sto ricevendo sono tutti stupendi…“. In effetti, l’ultima delle gaffe commesse dai due protagonisti di Viva Rai 2 si è trasformato in un’inaspettato carico di affetto per l’amatissima conduttrice.

Scorrendo le foto qui sotto si possono vedere alcuni dei numerosi messaggi ricevuti da Alessia Marcuzzi dopo che il suo numero di telefono è stato rivelato per errore durante una diretta sui social network di Fiorello e Fabrizio Biggio. Per vedere invece uno spezzone della diretta di Fiorello e Biggio, clicca qui e scorri la pagina verso il basso.