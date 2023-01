Totti-Noemi, clamorosa rivelazione: i fan della coppia tremano

Una clamorosa notizia riguardante Francesco Totti e Noemi Bocchi sta facendo tremare i fan: cosa sta succedendo alla coppia più chiacchierata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono certamente la coppia più chiacchierata del web. Adesso però, specialmente i fan dell’ex capitano della Roma sono preoccupati: la nuova fidanzata non la conta giusta.

Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti, continua a far discutere. Dopo le accuse dell’ex marito Mario Caucci, ecco arrivare l’avvertimento di una persona che conoscerebbe molto bene la bella 34enne. Infatti è emerso un ritratto tutt’altro che positivo della flower designer romana, che ha letteralmente rapito il cuore del Capitano, al punto che ad un anno dalla liason amorosa i due già convivono. La fonte ha voluto confessare il tutto al settimanale Nuovo.

Infatti sulle pagine del magazine si legge: “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli” – ha poi aggiunto – “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita“. Queste parole sono state usate anche dall’ex marito della Bocchi. Secondo le testimonianze Noemi Bocchi sarebbe una donna molto ambiziosa, che costruisce rapporti basati sul lusso macinando sentimenti e famiglie. La stessa Bocchi però non ha mai risposto alle accuse sull’essere un’arrivista.

Totti-Noemi, accuse per la nuova fidanzata dell’ex calciatore: “E’ un’arrivista”

Nonostante le diverse accuse la giovane ha sempre risposto con un assordante silenzio. Un piccolo strappo alla regola Noemi l’ha fatto solo dopo l’intervista di Mario Caucci. Infatti in quell’occasione la donna postò su Instagram una storia con scritto: “Grazie per questi 10 anni unici“, aggiungendo poi una musica da circo sotto. La compagna di Totti ha denunciato infatti Mario Caucci per maltrattamenti. La coppia ha due figli: Sofia e Tommaso che oggi hanno rispettivamente dieci e otto anni.

Al contrario proprio Totti ha sempre speso belle parole per Noemi, definendola molto diversa da Ilary Blasi nonostante le due siano molto simili fisicamente. Ottimi pareri sono arrivati anche da un grande amico di Francesco Totti come Alex Nuccetelli. Della stessa opinione anche Tommaso Eletti, l’ex star di Temptation Island che frequentava la Bocchi con la stessa comitiva. Sia Nuccetelli sia Eletti hanno assicurato che Noemi Bocchi è una persona molto seria, devota alla famiglia, e allo stesso tempo riservata, umile e concreta e senza troppi grilli per la testa. Insomma a smentire le accuse a Noemi ci avrebbero pensato gli stessi amici di Totti.