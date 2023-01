Serena Bortone, dopo quello che è successo alle elezioni si è operata: il dettaglio non sfugge – FOTO

La conduttrice di Rai 1, Serena Bortone, ha rivelato di essersi operata a seguito di quello che le era successo durante le elezioni dello scorso 25 settembre 2022. Ecco l’incredibile racconto in diretta a Oggi è un altro giorno.

Già dai primi minuti della puntata di Oggi è un altro giorno del 9 gennaio gli spettatori più attenti hanno notato che c’era qualcosa di strano. Come al solito, Serena Bortone ha presentato tutti gli ospiti che le avrebbero tenuto compagnia durante la puntata, ma l’inquadratura della telecamera si è subito concentrata su alcuni dettagli.

Piuttosto che riprendere da lontano tutti i protagonisti della puntata del 9 gennaio, le telecamere hanno insistito molto sui volti. Nello studio si respirava un clima molto disteso, ma era impossibile non notare che la conduttrice stesse movendo solo un braccio, mentre l’altro rimaneva piegato ed immobile sul fianco destro.

Serena Bortone, perchè si è operata: cos’è successo

Quando è iniziata la puntata del 9 gennaio, sono stati proprio gli affetti stabili a chiedere maggiori spiegazioni a Serena Bortone. Jessica Morlacchi e Samuel Peron hanno chiesto alla conduttrice a spiegare ciò che le era successo all’avanbraccio destro. La Bortone ha quindi rivelato che il problema che aveva al polso da tempo si era evoluto in questo modo.

Ha aggiunto che, proprio per questo motivo, da diverso tempo rifiutava anche tutti gli inviti a ballare. Quando Romina Carrisi le ha chiesto spiegazioni riguardo la data in cui ha subito l’intervento, Serena Bortone ha confermato che l’operazione chirurgica era avvenuta la mattina stessa, aggiungendo incredibilmente: “Eh, vabbè, ma non è importante“.

L’incredibile retroscena: cosa è successo durante le elezioni

La conduttrice di Oggi è un altro giorno si portava dietro da diverso tempo alcuni problemi al polso. Durante la diretta del 14 ottobre 2022 aveva spiegato l’incredibile retroscena: “Ho un problema al polso, perchè la notte delle elezioni (25 settembre, ndr) ho chattato talmente tanto che… È vero, ho un dolore al polso sai tipo gli adolescenti? Proprio così!“.

In base a queste poche parole, sembrerebbe di capire che Serena Bortone sia stata operata per una tendinite al polso. Si tratta di un intervento in day-hospital in cui durante l’anestesia locale viene effettuata un’incisione per attenuare la compressione sui tendini estensori. L’intervento chirurgico è richiesto solo quando il riposo, il ghiaccio e la ionoforesi non hanno ottenuto dei significativi risultati a distanza di diverso tempo.

Per vedere l’inizio della puntata del 9 gennaio 2023 di Oggi è un altro giorno, clicca qui.