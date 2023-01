Netflix, pochi passaggi per sfruttare una sezione super: sono gratis

In pochi conoscono questa sezione segreta di Netflix. Infatti in pochi passaggi sarà possibile sfruttare tutti questi servizi gratuitamente.

Netflix è il colosso dello streaming ed in pochi sanno che da poco ha iniziato ad investire anche nel settore dell’intrattenimento videoludico, introducendo nel suo abbonamento Netflix Games, una intera sezione dedicata ai videogiochi mobile.

In pochi conoscono la sezione di Netflix dedicata interamente ai videogiochi. Infatti con questa nuova funzione è possiibile installare sui propri dispositivi mobile giochi e applicazioni ispirate alle serie e ai film di successo sulla piattaforma e non solo. I titoli disponibili per tutti gli abbonati sono già una cinquantina e sono completamente gratis per gli abbonati a Netflix. La procedura per installarli è in pratica identica a come si installano i giochi su Android e iOS.

Una volta aperta l’app, nella home page, troveremo una riga dedicata a Netflix Games, dalla quale potremo sfogliare il catalogo di giochi e applicazioni disponibili per l’utente. Per cercare un gioco o un’App specifica si può selezionare l’opzione Sfoglia, per velocizzare la ricerca. Trovato il gioco da scaricare l’utente dovrà fare tap su “Ottieni” e verrà indirizzato sul Play Store o sull’App Store per iniziare il download del file. Ovviamente sarà possibile anche andare direttamente sullo store digitale per scaricare il gioco.

Netflix, adesso è disponibile la sezione dedicata ai videogiochi: come ottenerla

Adesso Netflix sembrerebbe pronta a puntare pienamente sui videogiochi. Infatti la piattaforma di streaming video, adesso, potrebbe seriamente concentrarsi su questa sezione ancora poco sconosciuta. Sono diversi i giochi disponibili, tra questi troviamo Teeter (Up), che consiste nel far entrare una pallina in un buco al centro di un labirinto, ruotando i due lati della piattaforma mobile. Si tratta di una versione digitale del classico gioco per bambini che, un tempo, veniva realizzato in legno.

Mentre invece un altro dei titoli più gettonati è certamente Card Blast, una sorta di mix tra il celebre Candy Crush e il poker. Tra i più grandi successi, la serie di giochi ispirata a Stranger Things. Poi trociamo anche Bowling Ballers, una sorta di Temple Run, con una palla da bowling che dovrà correre all’interno di intricati labirinti cercando di acchiappare più dolciumi possibile. Infine tra i più scaricati troviamo Shooting Hoops, un casual game che consiste nello sparare un pallone da basket in mezzo allo schermo nel tentativo di fare canestro. Questi sono alcuni dei giochi presenti in sezione, destinata a migliorare sempre di più nel tempo.