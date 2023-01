Milly Carlucci-Maria De Filippi, si accende la rivalità: annuncio super

In queste ore si è accesa un’inaspettata rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Nessuno si aspettava questo super annuncio: cosa succede.

Da diversi anni Milly Carlucci e Maria De Filippi si stanno sfidando a colpi di share. Stavolta però tra le due sembra essere sorta una vera e propria rivalità. A farla esplodere è un annuncio della presentatrice di Ballando con le Stelle.

Tutti aspettano la nuova sfida di share tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, che a breve torneranno a confrontarsi. Infatti proprio quest’ultima in una lunga intervista concessa a NuovoTv si è sbilanciata su questa ardua sfida e soprattutto sulle voci di rivalità e competizione con Maria De Filippi rivelando. Milly stavolta non le ha mandate a dire e nel corso dell’intervista ha deciso di sbilanciarsi.

La presentatrice di Ballando Con Le Stelle ha quindi iniziato affermando: “Sarà una bella lotta, perché Amici è un programma forte, rivoluzionario, difficile da contrastare…Vedremo” – ha poi continuato – “Ma questo scontro con Maria non nasconde rivalità personali anche se l’idea di una presunta guerra tra di noi fa parlare e quindi fa fa bene ai programmi (ride ndr)“. Insomma le due presentatrici sono pronte ad affrontarsi a colpi di esibizioni.

Milly Carlucci contro Maria De Filippi: “Scontro che non nasconde rivalità”

Durante le sue prime tre edizioni ‘Il cantante mascherato‘ è andato in onda di venerdì. Adesso però la Rai ha deciso di fare un proprio salto nel vuoto, spostando la trasmissione di sabato sera contro un colosso di Canale5, Amici di Maria De Filippi. Infatti il talent show, nonostante vada in onda da più di vent’anni, gode ancora oggi di ascolti che dire eccezionali è poco. La Carlucci si è fatta un’idea su questa decisione presa dal servizio pubblico.

Infatti la presentatrice ai microfoni ha affermato: “Lo ha chiesto la Rai. Serve un format per il sabato sera della prima rete in primavera. Sarà un bell’impegno, anche perché il programma durerà quattro ore, fino all’una, in parallelo con Amici“. In conclusione Milly Carlucci ha voluto svelare chi meritava di vincere l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ovviamente il nome citato è quello di Gabriel Garko, la cui esperienza però è stata condizionata da diversi infortuni.