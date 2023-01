Meteo, netto peggioramento nelle prossime ore: tornano piogge, neve e vento

Un netto peggioramento è destinato a colpire il meteo italiano nelle prossime ore. Infatti sulla penisola torneranno piogge, neve e vento.

La situazione meteorologica italiana è destinata a peggiorare nelle prossime ore. La stabilità atmosferica del paese verrà compromessa dall’arrivo di un nuovo vortice freddo in grado di scacciare via l’anticiclone: cosa sta succedendo.

In queste ore la situazione meteo sta peggiorando sulla penisola italiana. Infatti il tempo andrà peggiorando su alcune regioni d’Italia dove sono attese le prime piogge ed alcune nevicate. Siamo quindi in attesa di un radicale cambiamento sul fronte meteorologico. La ragione andrà ricercata in un cedimento dell’alta pressione che lascerà così aperta la strada ad una forte perturbazione collegata ad un vortice ciclonico che viaggerà in direzione delle regioni del Nord. Il peggioramento partirà dalle regioni di Nordest.

Nel pomeriggio l’atmosfera si farà ancora più agitata. Le piogge si estenderanno a tutto il Nord, su molti tratti dell’area tirrenica e sul nord della Sardegna. Attenzione ai possibili nubifragi attesi sulla Liguria di Levante, l’alta Toscana e verso sera pure sul Friuli Venezia Giulia. Inoltre ci sarà ampio spazio anche per delle belle nevicate sui rilievi alpini più abbondanti su quelli centro-orientali con quota neve mediamente intorno ai 1000m. Scopriamo quindi cosa sta succedendo in queste ore sul Paese.

Meteo, nuovo peggioramento meteo: la situazione sulla penisola

L’anticiclone che ha fatto la voce grossa in questi giorni si era insediato alle latitudini centro-meridionali europee sta venendo smantellato da una perturbazione atlantica che ha già raggiunto le regioni nordoccidentali. Durante questo lunedì quindi avremo delle prime vere precipitazioni in grado di colpire diverse regioni settentrionali, per poi estendersi sul resto della penisola. Scopriamo quindi cosa sta succedendo in queste ore sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dalle prime ore del mattino piogge e rovesci pronti a colpire Triveneto ed Emilia-Romagna. Mentre invece la neve scenderà sulle Alpi a partire dagli 800 metri e risulterà anche copiosa, specialmente in Valle d’Aosta. Maggiori schiarite invece in Val Padana. Le temperature risulteranno in netto aumento, con massime che andranno dai 10 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo piogge e rovesci durante il mattino pronte a colpire sia il versante tirrenico che il versante adriatico. Questi fenomeni saranno anche temporaleschi. I valori termici risulteranno in netto aumento, con massime che risulteranno in aumento con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo subito delle piogge e temporali sparsi. Questi fenomeni colpiranno Campania, Lucania e Calabria tirrenica. Mentre invece un graduale miglioramento lo avremo in Sardegna. Qui avremo delle temperature in controtendenza, che risulteranno in aumento con massime che oscilleranno dai 15 ai 18 gradi.