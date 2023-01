GF Vip 7, Antonino Spinalbese rientrerà nella casa in dolce compagnia: tutti i dettagli

Antonino Spinalbese non rientrerà nella casa del GF Vip 7 durante la diretta di lunedì 9 gennaio. Il suo ritorno, però, non sarà in solitaria: ecco chi gli terrà compagnia secondo gli ultimi spoiler del reality show.

L’uscita di Antonino Spinalbese ha continuato a dividere il pubblico del GF Vip 7. Sembrerebbe che l’ex compagno di Belen Rodriguez debba rimuovere una ciste. Gli autori avrebbero inizialmente rimandato la sua uscita dal programma per poter permettere a Ginevra Lamborghini di rientrare nel reality e parlare con lui.

Molti spettatori non si sono trovati d’accordo con il fatto che la salute sia stata messa in secondo piano rispetto allo spettacolo. Inoltre, anche Patrizia Rossetti è uscita ufficialmente per problemi di salute. A differenza di Antonino Spinalbese, però, non potrà rientrare nel GF Vip 7. Come mai sono state prese queste decisioni?

GF Vip 7, quando rientrerà Antonino Spinalbese?

Secondo quanto rivela l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sembrerebbe che Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si siano sentiti numerose volte nel corso di questi giorni in cui il padre di Luna Marie si trova fuori dalla casa del reality show. Il suo contratto con il GF Vip 7 sia ormai scaduto, e quindi non sarebbe un’infrazione delle regole.

Sembrerebbe che Spinalbese sia molto determinato a voler proseguire il suo percorso all’interno del programma di Canale 5. Starebbe cercando di negoziare il rinnovo del suo contratto con gli autori del GF Vip 7 chiedendo addirittura il doppio di quanto era stato pattuito con il primo accordo che lo ha visto entrare nel reality show.

Chi sono i due nuovi concorrenti pronti a cambiare tutte le dinamiche

Antonino Spinalbese, molto probabilmente, entrerà nel GF Vip 7 il prossimo 13 gennaio. Secondo quanto rivela il blogger Amedeo Venza, il concorrente del reality sarà in dolce compagnia. Insieme a lui, infatti, dovrebbero entrare nella casa due nuovi inquilini. Secondo gli spoiler, si tratterebbe di una donna ed un cantante anni ’70.

Proprio riguardo quest’ultimo personaggio si sono scatenate le indiscrezioni. Sembrerebbe che quest’anno Alfonso Signorini punti molto sul confronto fra ex fidanzati. Dopo aver incassato un secco rifiuto da parte dell’ex compagno di Oriana Marzoli, potrebbe aver contattato Edoardo Vianello? I due sembrano essersi divisi a causa del dolore per la morte della figlia, proprio come successo anche ad Al Bano e Romina Power.

Dal momento che Antonino Spinalbese non è presente nella casa del GF Vip, è stato Daniele Dal Moro a cercare di prendersi cura della rasatura di Edoardo Tavassi. Ecco la scena è tutta da ridere: