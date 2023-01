Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi spoilera tutto: che bomba

Sono tantissimi i telespettatori che aspettano Che Dio Ci Aiuti 7. A dare delle grandi anticipazioni ci ha pensato Francesca Chillemi.

Tra le serie più amate della Rai troviamo certamente ‘Che Dio Ci Aiuti’, pronto ad esordire con la settima stagione. In queste ore Francesca Chillemi è riuscita a spoilerare tutto: le parole dell’attrice italiana.

Nella prima puntate annuale di A Ruota Libera tra gli ospiti abbiamo trovato anche Francesca Chillemi. L’attrice italiana è nota per il ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti 7. Le nuove puntate della fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon, infatti, andranno in onda a partire da giovedì 12 gennaio in prima serata su Rai 1. Prima ancora che inizi la nuova stagione l’attrice ha ricordato tutti i cambiamenti che il suo personaggio ha avuto nel corso degli anni.

In molti ricorderanno che la siciliana è tra le protagoniste sin dalla prima stagione della serie. Da ragazza viziata e superficiale in lotta con il padre notaio diventa più responsabile innamorandosi di Guido (Lino Guanciale) facendo da madre per il piccolo Davide. La sua vita cambia radicalmente quando nella quinta stagione, in seguito alla morte di Guido , Davide torna in convento. Matura e molto più profonda Azzurra si riavvicina alla fede tanto da prendere i voti.

Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi rivela: “Azzurra troverà l’amore”

Dopo aver riprecorso quanto successo al suo personaggio nel corso delle sei stagioni, Francesca Chillemi ospite da Francesca Fialdini, ha anticipato cosa accadrà nel corso della nuova stagione. Infatti l’attrice ai microfoni ha affermato: “Azzurra è maturata tantissimo ha trovato l’amore di una famiglia nuova che è quella di Convento, ma troverà anche l’amore dell’amicizia e di qualcosa di più grande e di diverso“. Inoltre proprio azzurra sarà al centro dell’attenzione perché ci sarà l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci).

L’attrice ha quindi rivelato di sperare che il pubblico apprezzi l’impegno messo da parte di tutti e soprattutto da parte sua in questa settima stagione che sarà contraddistinta da un importante addio ma anche di tanti nuovi arrivi come quello di Suor Teresa. Maggiore importanza anche per il personaggio di Emiliano, psichiatra della serie che avrà il volto di Pierpaolo Spollon. Anche la settima quindi si appresta ad essere una stagione ricca di sorprese per tutto il pubblico di Che Dio Ci Aiuti.