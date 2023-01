Wanda Nara sconvolge tutti: uno sconosciuto prova a baciarla e lei reagisce così – VIDEO

Un video riguardante Wanda Nara ha sconvolto l’Argentina nelle ultime ore. Uno sconosciuto ha provato a baciarla: la sua spiazzante reazione.

Sono settimane turbolenti per Wanda Nara che proprio non riesce a trovare pace. In una delle ultime serate uno sconosciuto ha provato a baciarla e la sua reazione è stata ripresa da uno smartphone: come ha reagito la showgirl.

Wanda Nara è stata nuovamente protagonista di un video clamoroso emerso in rete. Infatti durante un concerto in Argentina la showgirl è stata avvicinata da un uomo che, all’improvviso, ha tentato di baciarla in bocca. Il tutto è accaduto in pochissimi secondi. L’ex moglie di Mauro Icardi, però, ha tentato subito d scansarsi ed allo stesso tempo ha tentato di riprendere la scena con il telefonino.

Wanda Nara paparazzata durante un concerto: un uomo prova a baciarla, lei si scansa

😳 INTENTARON BESAR A WANDA EN UN BOLICHE 👉🏻 La mediática fue protagonista de un insólito momento en una disco de Punta del Este, cuando un hombre intentó besarla. Lo curioso es que esta persona es alguien conocido en los medios.#WandaNara #PuntaDelEste #Minuto pic.twitter.com/7dXlhgK65B — Minuto Argentina (@minutoAR) January 6, 2023

Durante un concerto quindi un uomo ha provato a baciare Wanda Nara. Come se niente fosse l’uomo (impossibile sapere se conoscessero) ha continuato a scatenarsi nel ballo, girandosi dall’altra parte e muovendosi al ritmo della musica. Dopo qualche secondo di imbarazzo anche l’uomo ha fatto finta che non fosse successo niente ed ha continuato a ballare tra la folla. Il video, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web ed è stato ripreso da diverse testate nostrane ed argentine.