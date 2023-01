Meteo, stop all’anticiclone: tornano le piogge domenica

La situazione meteo sulla penisola italiana è destinata a cambiare in queste ore, Addio all’anticiclone: tornano le piogge sul paese.

Il meteo sulla penisola italiana è destinato a cambiare in queste ore. Infatti la stabilità atmosferica del paese, dovuta alla presenza dell’anticiclone africano, sarà distrutta dall’arrivo di un vortice ciclonico: cosa sta succedendo.

La fine di questo weekend e l’inizio di settimana segnerà l’ufficiale addio dell’anticiclone africano dalla penisola italiana. Infatti una nuova ondata di maltempo coinvolgerà diverse regioni. Si partirà con un Lunedì subito burrascoso, prima di un nuovo ribaltone nella seconda parte della settimana. L’Inverno finalmente proverà a riprendersi la scena e la causa va ricercata nell’irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord e diretta verso il Mediterraneo. Sulla penisola sono quindi in arrivo correnti d’aria di origine polare.

Quindi adesso le masse d’aria più fredde ed instabili concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, andando a creare un vero e proprio ciclone. Per questo motivo è previsto un netto calo delle temperature. Si attende quindi una fase decisamente movimentata già dalla seconda parte del weekend, con elevata probabilità di pioggia su tante regioni. La vera e propria fase di maltempo dovrebbe iniziare dalla giornata di lunedì. Scopriamo quindi cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, domenica con stop alle correnti anticicloniche: piogge su diverse regioni

La prima vera perturbazione dell’anno è pronta a colpire la penisola italiana. Infatti questo ciclone andrà a colpire tra domenica e lunedì. Ci sarà quindi una boccata d’ossigeno per tutti, un ricambio d’aria necessario, specie in Val Padana, e soprattutto il gran ritorno della neve sulle Alpi e sulle vette appenniniche. Tornano quindi le piogge e le precipitazioni su gran parte della penisola. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dalle prime ore del mattino piogge e rovesci. Queste precipitazioni colpiranno al Nordovest e in estensione al Triveneto. Altri temporali colpiranno in Liguria, mente la neve coprirà le vette alpine a partire dai 1000/1200m. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 7 ai 12 gradi, superiori in Romagna.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dall’inizio di giornata molte nubi sul versante tirrenico con piogge e rovesci dal pomeriggio. Mentre invece la situazione risulterà maggiormente soleggiata sull’Adriatico. I valori termici risulteranno in rialzo, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo subito tanta variabilità, con qualche piovasco pronto a colpire tra Calabria, nord Campania e Sardegna, mentre invece avremo più sole sull’Adriatico. I valori termici risulteranno in rialzo, con massime che andranno dai 14 ai 17 gradi.