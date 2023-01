Mara Venier, un vecchio problema la tormenta: questa volta l’addio sembra certo

Un vecchio problema tormenterebbe Mara Venier, e questa volta sembrerebbe certo il suo addio. Ecco cosa ha raccontato la celebre conduttrice di Domenica In.

Alla fine del 2022 Mara Venier ha fatto una lunga intervista ad Orietta Berti. Si è ripercorsa tutta la carriera dell’artista, ma anche la sua vita privata. La cantante, ad un certo punto, ha parlato delle difficoltà di riuscire ad essere sempre presente in famiglia portando avanti i fitti impegni lavorativi che riempivano tutta la sua agenda.

Orietta Berti ha spiegato che il suo segreto per essere felice è stato farsi sempre accompagnare da un familiare negli eventi importanti. Inoltre, trova che sia difficile lasciare completamente il lavoro quando si è così famosi. Mara Venier ha annuito tutto il tempo mentre l’icona della musica italiana spiegava le sue scelte, come se le condividesse.

Mara Venier, il problema si ripresenta anche quest’anno

Nel 2022 il calendario delle festività nazionali ha regalato poche gioie a chi lavora in ufficio. Le vacanze di Natale e Capodanno sono cadute sempre nel weekend, concedendo così la possibilità di godere di pochi giorni aggiuntivi di vacanza. Anche Mara Venier si è trovata dunque a condurre Domenica In il primo dell’anno ed il 25 dicembre.

Fra il pubblico di Domenica In, in prima fila, c’era Nicola Carraro, il marito della conduttrice da circa 22 anni. Anche Mara, come Orietta, si è fatta “accompagnare” dal marito. Parlando con il settimanale DiPiù, la Venier ha spiegato che il suo compagno ha un carattere che riesce a darle serenità: “Con la sua ironia riesce a sdrammatizzare tutto“.

“L’unica cosa che mi rinfaccia Nicola Carraro è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare: ‘Ha ragione Nicola’”

Lo scorso anno, si era arrivati fino a metà maggio 2022 per conoscere il destino di Mara Venier in televisione. Negli studi di Domenica In si era presentato Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. Si era fin da subito annunciato che ci sarebbe stata una comunicazione molto importante: la Venier avrebbe condotto un ulteriore anno il programma domenicale.

Sembrerebbe però che La Zia Mara cominci davvero ad accusare il carico di lavoro eccessivo che comporta condurre un programma settimanale per tutta la stagione. Vorrebbe quindi lasciare Domenica In ma non la televisione: si renderebbe disponibile per un format Tv che la impegni per un periodo di tempo più limitato.

Ecco un pezzo dell’ultima intervista di Mara Venier all’ex calciatore ed allenatore Sinisa Mihajlovic: