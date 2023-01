Isola dei Famosi, lutto terribile per un’ex protagonista: racconto straziante

Un’incredibile lutto ha colpito una delle ex protagoniste dell’Isola dei Famosi. Infatti in queste ore è arrivato il racconto straziante: i dettagli.

Sono tantissimi i personaggi passati dall’Isola dei Famosi. Nella giornata di ieri una delle ex protagoniste ha deciso di raccontare una straziante scomparsa. Le sue parole hanno commosso il pubblico: scopriamo di chi si parla.

Nella giornata di ieri ha commosso l’intervista ad un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Infatti tra gli ospiti di ieri di Verissimo c’era anche Valentina Persia, attrice, comica e cabarettista italiana. La showgirl ha regalato uno dei momenti più toccanti della puntata di ieri. Infatti con Silvia Toffanin l’ex concorrente ha parlato anche di Salvo, compagno di vita, morto da tempo. Nonostante il dolore immenso Valentina si è detta grata a Dio.

Infatti proprio grazie a Salvo, Valentina ha imparato il significato della parola amore. Successivamente l’attrice ha riflettuto sul fatto che la maggior parte della gente ha vissuto un grande dolore. A queste persone la Persia ha voluto mandare l’augurio di i avere tanta fortuna quanta ne ha avuta lei in amore. L’attrice ha quindi rivelato ai microfoni: “Quando lui è morto, dopo quattro anni di frequentazione, fu uno shock“. Con queste parole la comica è riuscita a commuovere tutti.

Isola dei Famosi, Valentina Persia racconta la scomparsa di Salvo: “Mi ha insegnato ad amare”

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Valentina ha raccontato che il compagno Salvo, prima di morire, le aveva promesso che per lei ci sarebbe stato sempre. Inoltre sempre l’uomo le aveva chiesto di non smettere mai di fare sorridere le persone, dote preziosa di Valentina che poi l’ha portata anche alla grande popolarità nel mondo dello spettacolo. Valentina Persia, ancora oggi, sta cercando di mantenere queste promesse ed in merito ha affermato: “Era una persona buona. L’unico dispiacere che ho, ce l’ho per lui“.

In molti ricorderanno che l’uomo è morto a 42 anni per una cardiopatia congenita e Valentina ha raccontato che durante la loro frequentazione lui ha avuto un infarto ogni anno. La donna quindi sapeva che il peggio poteva arrivare in qualsiasi momento. Valentina, com’è noto, è mamma di due bambini, Lorenzo e Carlotta, avuti da fecondazione in vitro. Figli che Valentina ha desiderato tantissimo ma che le hanno cambiato la vita. Dopo il parto la Persia ha sofferto di depressione, ma fortunatamente è riuscita ad affrontare anche questa sfida.