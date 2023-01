Harry Windsor, i retroscena da incubo sul matrimonio di William: da non crederci

Harry ha raccontato nella sua autobiografia alcuni retroscena da incubo riguardo il matrimonio di William e Kate. Ecco perchè, secondo, lui, la situazione sarebbe stata molto diversa da quella che è poi apparsa nelle Tv di tutto il mondo.

Alcune copie del libro di Harry Windsor, “Spare“, sono state accidentalmente vendute in Spagna. Questo ha consentito che parte degli scritti filtrasse attraverso i rotocalchi di tutto il mondo. Il Mirror ha subito riportato che alcuni amici del marito di Meghan non sarebbero d’accordo sul contenuto, e potrebbero decidere di “smascherarlo” pubblicamente.

Bisogna dire che gli episodi che stanno emergendo risultano essere molto dettagliati. Quando morì Lady Diana, Harry ricorda di essere stato svegliato da suo padre. Re Carlo era seduto ai piedi del letto, ed esordì toccandogli il ginocchio: “Caro figlio“. Poi spiegò che c’era stato un brutto incidente d’auto, e che sua madre non si era ripresa dall’impatto.

Cosa è successo quando Meghan e Harry si sono sposati

Harry rivela subito quella che sembra forse essere un po’ di gelosia o competizione nei confronti del fratello quando rivela che William aveva saputo prima di lui della morte di Lady Diana. Nel libro “Spare” sembrerebbero esserci numerosi rimandi ad episodi in cui il duca di Sussex non ha sentito di essere amato da William.

Al matrimonio di Harry e Meghan si era deciso di sperimentare una tradizione americana. Subito dopo la cerimonia la regina Elisabetta II aveva ospitato un veloce pranzo, e gli sposi avrebbero voluto che tutti gli ospiti si mescolassero, in modo da fare conoscenza fra loro. Sembrerebbe che William abbia velocemente spostato alcuni segnaposto.

La verità di Harry: cosa sarebbe successo al matrimonio di William

I retroscena più inquietanti, però, sono quelli che Hello! rivela sul matrimonio di William e Kate. Sembrerebbe che lo sposo fosse ubriaco prima della cerimonia, e che Harry lo abbia redarguito: “Puzzi di alcol“. Il marito di Meghan sarebbe stato imposto come testimone, così come l’abito dello sposo sarebbe stato scelto dalla regina Elisabetta.

William avrebbe infatti voluto avere come testimoni i suoi amici James Meade e Thomas Van Straubenzee. Si decise di non esporli alle televisioni di tutto il mondo, ma comunque fecero loro il discorso in chiesa. Ad Harry, invece, non fu permesso, e su “Spare” commenta: “Willy non voleva che facessi il discorso da testimone“.

Qui sotto, un’estratto dell’intervista di Harry ad ITV, dove spiega che la sua presenza alla cerimonia di incoronazione di re Carlo è in dubbio: “Ci sono ancora molte cose che possono accadere fino ad allora, molte cose devono ancora essere discusse“.