Gemma Galgani, rivelazione incredibile: la sua vita poteva essere molto diversa. La dama toriense è arrivata la tredicesimo anno

Da 22 anni c’è un appuntamento fisso nel pomeridiano di Canale 5, quello che Uomini e Donne. E dal 2010 nel dating show di Maria De Filippi c’è una presenza fissa, quella di Gemma Galgani. Prima in punta di piedi, poi da protagonista assoluta, la dama torinese è diventata insostituibile anche se c’è chi tra il pubblico vorrebbe vedere facce nuove.

Eppure abbiamo rischiato di non vederla mai come ospite fissa di Queen Mary. Un retroscena clamoroso che Gemma ha confessato alla rivista ufficiale di Uomini e Donne ed è stato poi ripreso anche da The Pipol Gossip.

A Lucca, città dalla quale proviene la sua famiglia anche se ormai lei vive da moltissimi anni a Torino, c’è un monastero dedicato alla santa che porta il suo stesso nome. Santa Gemma Galgani visse in quei luoghi ed è stata anche sepolta in quella chiesa. Così la giovane Galgani, che frequentava lì la scuola, alla fine dell’anno di studi disse al padre di volersi fermare in collegio per prendere i voti e diventare suora.

Voileva portare avanti la tradizione di famiglia in ricordo della santa. Ma fu proprio il padre a farle cambiare idea. “Con un colpo di genio, si mostrò convinto e sembrava assecondare la mia vocazione. Poi mi propose prima di tornare in convitto di fare una vacanza! Mi disse: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’”.

Gemma Galgani, rivelazione incredibile: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Bastò quello, insieme ad una frase sulla frangetta che la Galgani portava sempre da giovane e che certo in convento non avrebbe potuto tenere, per farle cambiare idea. Così la vita di Gemma è stata completamente diversa e Queen Mary ha trovato una star assoluta.

Ritroveremo Gemma, insieme a tutti i protagonisti del Trono Over e a quelli del Trono Classico (che si avvicina al momento di scelte importanti) da lunedì 9 gennaio. Il dating show, dopo la consueta pausa invernale per le feste di Natale, è pronto a tornare e ci terrà compagnia sino alle prime settimane di giugno.

In una delle ultime registrazioni, in base alla anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, anche gemma è tornata protagonista insieme ad Alessandro. Il cavaliere, messo al centro dello studio ha dichiarato, che con Gemma non ci può essere nulla di diverso da un’amicizia. Lei però non molla ed è in ballottaggio con Cristina, Pamela e Desdemona. E il pubblico aspetta una risposta.