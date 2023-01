Carlo Conti ha deciso di non condurre più il programma: fan disperati

Carlo Conti ha spiegato per quale motivo non sarà più alla conduzione del noto programma a cui tutto il pubblico italiano si è affezionato moltissimo.

Carlo Conti sarà impegnato in tutta la stagione televisiva nella conduzione di alcuni programmi considerati ormai di grande tradizione per la televisione pubblica. Quest’anno ha celebrato la decima edizione di Tale e Quale Show, e poi è stato anche il conduttore della finale dello Zecchino d’oro, di cui è stato anche il conduttore artistico.

Il 7 gennaio è andata in onda la prima delle cinque puntate di Tali e Quali, che mira a replicare l’enorme successo di pubblico della versione vip del programma. Ci saranno poi due puntate speciali di Tale e Quale Show dedicate a Sanremo 2023. In primavera, inoltre, tornerà di nuovo in onda una nuova stagione de I migliori anni.

Carlo Conti, qual è il programma Tv a cui ha rinunciato

Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno fatto della loro amicizia un costante punto di forza professionale. Nel 2019 decisero anche di fare un tour teatrale insieme, e forse l’idea non è stata più riproposta solo a causa della pandemia di Covid. Il conduttore ha anche rivelato di una brutta incomprensione dietro le quinte.

Sarebbero stati Pieraccioni e Panariello ad avere un diverbio, che nel giro di pochissimo tempo sarebbe stato risolto. Conti ha ricordato a DiPiùTv della gavetta che hanno fatto insieme, quando facevano la colletta anche per pagarsi la benzina dell’auto. Oggi Matteo e Martina, suo figlio e quello di Pieraccioni, stanno crescendo insieme e sono molto amici.

A cosa ha dovuto rinunciare il conduttore: ecco la spiegazione

Carlo Conti ha ammesso di aver dovuto rinunciare ad un programma televisivo che, fra l’altro, ha sempre riscosso un grande successo. Si tratta del quiz L’Eredità, di cui il presentatore toscano ha continuato ad essere protagonista per 2154 puntate, fino all’anno 2018. Non era mai stato chiarito fino ad ora il motivo del suo addio.

Carlo Conti ha spiegato che, ad un certo punto, si è sentito costretto a dover fare una scelta: “Anche se il lavoro è molto importante, la mia priorità è sempre stata la famiglia. Proprio per questo motivo, molti anni fa ho deciso di non fare più L’Eredità, per poter stare più vicino a mia moglie e a mio figlio Matteo“.

Ecco un messaggio che Carlo Conti ha condiviso su una chat con cui comunica con Leonardo Pieraccioni: