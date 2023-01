Carlo Conti vuota il sacco su Maria De Filippi: clamorosa confessione

In queste ore Carlo Conti ha voluto fare una clamorosa confessione, vuotando il sacco su Maria De Filippi: che cos’ha detto il presentatore.

Sono ore calde per la televisione italiana, con il pubblico che si prepara sempre di più al Festival di Sanremo. Prima della kermesse musicale però ci sarà il Serale di Amici. Carlo Conti ha quindi fatto un’inaspettata confessione su Maria de Filippi.

Nella serata di ieri ha esordito la nuova stagione di C’è Posta per te che è andata a sfidarsi, in termini di share, con Tali e Quali 2023. Carlo Conti che è pronto a fare compagnia con la versione nip si è raccontato ai microfoni di TvBlog. Rispondendo ad una domanda su una possibile competizione con Maria De Filippi, il presentatore ha smentito ogni voce di competizione affermando: “Tra me e lei non ci sarà mai competizione, siamo troppo amici“. Ma le parole di Conti non sono di certo finite qui.

Infatti riferendosi al programma di Canale 5, pronto a tornare con delle storie emozionanti, lo showman fiorentino ha precisato: “E’ una corazzata perfetta e programma imbattibile, fatto di tanti sapori, dall’allegria alla commozione, il tutto confezionato in maniera impeccabile. Noi cercheremo di fare un bel programma, con un risultato dignitoso“. Durante la sua lunga intervista, però, Carlo Conti ha avuto modo di raccontare anche un retroscena sul Festival di Sanremo.

Carlo Conti e Maria De Filippi: il retroscena sul Festival di Sanremo

La Rai, nella serata di ieri, ha quindi riaccolto Tali e Quali, il talent show nip condotto da Carlo Conti. L’attesa era tanta per lo show Rai che è andato a sfidare in termini di share C’è Posta per te, che anche quest’anno andrà in onda il sabato sera. Il conduttore del format di Rai 1 ai microfoni di TvBlog, quando gli è stato chiesto se rifarebbe il Festival di Sanremo non poteva non parlare di quello presentato al fianco di Maria De Filippi ha svelato un retroscena.

Infatti ai microfoni di Tv Blog il conduttore ha affermato: “Ho rinunciato a fare il quarto e il quinto perchè ho creduto che con quello che ho condotto con lei avevo chiuso un cerchio e raggiunto il top delle mie idee“. Inoltre in conclusione il conduttore ha anche rivelato una sua fissazione. Ai microfoni ha quindi confessato: “Quest’anno abbiamo superato le più rosee aspettative, ormai è qualcosa di più che un semplice successo. E’ diventato ancora di più uno show“. Anche quest’anno quindi, Tali e Quali è pronto a rubare pubblico all’emozionante show di Maria De Filippi.