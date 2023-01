Uomini e donne anticipazioni: pazzesco Armando, altre liti in studio

In queste ore sono spuntate le clamorosi anticipazioni di Uomini e Donne. Armando ancora al centro dello studio: quante liti!

Non c’è pace per il cavaliere napoletano Armando, protagonista delle ultimi anticipazioni riguardanti Uomini e Donne. Saranno diversi i colpi di scena all’interno del dating show: cosa succederà nelle prossime puntate.

Sono diverse le anticipazioni spuntate fuori da Uomini e Donne e non sono positive soprattutto per i fan di Armando Incarnato, che avrebbe potuto lasciare lo studio. Infatti sembra proprio che allo storico cavaliere napoletano sia toccata la stessa sorte di Pinuccia Della Giovanna. Ovviamente va precisato che la sua assenza alle registrazioni potrebbe non essere voluta lite che ha avuto con Maria De Filippi la scorsa settimana. A dare ulteriori novità ci ha pensato il profilo Instagram di Uominiedonneclassicoeover, che parla anche di accesi litigi per il Trono Classico.

Secondo il portale di Lorenzo Pugnaloni ci sarebbe stata una Maria decisamente furiosa nei confronti del cavaliere napoletano. Lo stesso destino, inoltre è toccato a Pinuccia la quale sembra oramai fuori da ogni dinamica della trasmissione di Maria De Filippi. Non si sa, però, se ad Armando sia accaduto lo stesso. Incarnato potrebbe non aver presto parte alla registrazione per qualsiasi altro motivo. Un addio di Armando Incarnato chiuderebbe un capitolo importante della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, mistero Armando Incarnato: cosa succederà

Mentre il futuro di Armando Incarnato è in dubbio, continuano ad avere momenti di forte tensione i due tronisti rimasti ‘in piedi’ ovvero Federico Nicotera e Letizia Mauro. Al contrario di quanto gli altri si aspettavano nella giornata di ieri non è stata registrata alcuna scelta. Tra Federico e Carola Carpanelli la conoscenza continua ad affrontare problemi. La loro è stata l’unica esterna. La corteggiatrice ha fatto compagnia a lavoro al tronista e si sono vissuti questi momenti parlando e scherzando, ma è mancato il bacio.

Invece tornando al Trono Over Biagio Di Maro sta andando avanti con la sua conoscenza con Carla. In studio ha, però, litigato con Silvia, che è stata da lui accusata di essere una bugiarda. Allo stesso tempo sembra proprio che la conoscenza tra Antonella e Luca non stia procedendo bene. I due non sono stati invitati al centro studio e non hanno neanche ballato insieme. Infine Gemma Galgani si è seduta al centro studio con Alessandro, per concludere la frequentazione con il cavaliere.