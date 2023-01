Regina Elisabetta, emergono i dettagli sul litigio in famiglia dopo la morte: sudditi impietriti

Sono emersi alcuni dettagli riguardo un litigio che sarebbe avvenuto subito dopo l’annuncio della morte della regina Elisabetta II fra due membri della Royal Family. Ecco la ricostruzione che ha lasciato impietriti i sudditi inglesi.

Il 10 gennaio è la data decisa da Harry per l’uscita del suo libro autobiografico “Spare”, tradotto in italiano come “Ruota di scorta“. Le indiscrezioni che hanno fatto più discutere sono sicuramente la presunta aggressione da parte di William a suo fratello dopo aver rivolto alcune parole poco cortesi nei confronti di Meghan Markle.

Il principe Harry ha anche spiegato di aver ucciso venticinque persone mentre ha lavorato per circa dieci anni come militare esperto nella guida di aerei Apache. Ha anche aggiunto che in quel momento non si sentiva in colpa, ma neanche felice, per questo traguardo. Ha inoltre rivelato un dettaglio riguardo un episodio che avrebbe distrutto la sua reputazione.

Regina Elisabetta, il litigio dopo l’annuncio della morte

Harry sostiene di aver indossato la divisa nazista per carnevale dietro suggerimento di Kate e William. La BBC ha inoltre diffuso alcune indiscrezioni del libro “Spare” riguardo un litigio che sarebbe avvenuto fra Harry e Carlo subito dopo la morte della regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana aveva ricevuto all’improvviso una telefonata dal padre.

Carlo aveva informato Harry che la salute della regina Elisabetta stava peggiorando, e quindi decise di partire per il castello di Balmoral per l’ultimo saluto. Allo stesso tempo, il padre ha aggiunto: “Non ha senso portare Meghan, è stata irrispettosa. Non lo tollero“. Questo avrebbe fatto arrabbiare Harry, che non acetta che si parli di sua moglie così.

“Non ci pensare neanche a parlare di mia moglie in questo modo”

Carlo d’Inghilterra ha cercato di stemperare la tensione con il figlio spiegando che neanche Kate stava andando a Balmoral, e non voleva che venissero troppe persone. Quando Harry prese l’aereo, ricevette un messaggio da Meghan: “Chiamami quando lo sai“. Guardando il sito web della BBC scoprì che sua nonna era morta, e che suo padre era il nuovo re.

Harry racconterebbe nel suo libro di aver trascorso il viaggio verso Balmoral guardando le nuvole e cercando di richiamare alla memoria l’ultima volta che aveva parlato con Elisabetta II: “Ricordo bene cosa ci siamo detti. L’ammiravo per aver adempiuto ai suoi doveri fino alla fine. Eravamo tutti molto grati per quello che lei aveva rappresentato“.

