Netflix, arriva la seconda stagione per una seguitissima serie: che notizia

Sono tantissimi gli abbonati a Netflix che la chiedevano ed alla fine sembra proprio che ci sarà: arriva la seconda stagione di un’amata serie.

La serie di punta di questo 2022 per Netflix è senza ombra di dubbio “Mercoledì”. Per fortuna per tutti gli abbonati arriverà anche la seconda stagione: andiamo a vedere cosa succederà a breve.

L’annuncio ufficiale non c’è ancora stato ma tutti sembrano essere convinti sul fatto che la seconda stagione di ‘Mercoledì‘ alla fine si farà. Infatti sembra tutto già scritto specialmente per via del grande successo fin qui riscosso dalla serie Netflix che sta macinando record su record e ora. Secondo quanto riportato da Deadline, qualcosa starebbe iniziando a muoversi.

Secondo un rapporto diffuso da poco infatti, il gigante rosso dello streaming avrebbe già iniziato ad avviare i colloqui per la scelta degli sceneggiatori della stagione 2. Così facendo infatti si avrebbe una base solida per i nuovi episodi della seconda serie di puntate sulla figlia della Famiglia Addams. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo intorno all’amatissima serie televisiva.

Netflix, arriva la seconda stagione di ‘Mercoledì’: abbonati esultano

In queste settimane quindi i produttori di ‘Mercoledì‘ starebbero già vagliando nuove location in cui ambientare le prossime avventure della figlia della Famiglia Addams. Sebbene quanto riferito, però, degli annunci ufficiali non ci saranno presto. Infatti sembra proprio che Netflix voglia dare la grande notizia solamente nei primi mesi del 2023. Così facendo quindi il colosso dell’intrattenimento inizierebbe alla grande l’anno nuovo.

In questi giorni la serie che vede protagonista Jenna Ortega nei panni proprio nei panni di Mercoledì, ha superato il miliardo di ore visualizzate, il tutto in meno di un mese, riuscendo a battere qualsiasi record. La serie inoltre è diventata così popolare e in così poco tempo che, sebbene una seconda stagione non sia stata ancora annunciata, si è già pensato di dedicare un intero franchise Netflix proprio alla Famiglia Addams. Infatti nei prossimi mesi ci saranno numerosi spin-off riguardanti anche personaggi secondari, seppur amatissimi.