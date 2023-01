Lotteria Italia, estrazione 2023: ecco i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2023: estratti i biglietti vincenti. L’estrazione è avvenuta durante la trasmissione “I Soliti Ignoti” su Raiuno, condotta da Amadeus. Particolarmente fortunata la Capitale: a Roma sono stati estratti ben tre dei primi cinque premi. Ma è Bologna a ottenere il jackpot: il primo premio da 5 milioni di Euro è stato infatti estratto nel capoluogo emiliano. Nello specifico: il tagliando vincente è Serie D 271862 venduto proprio nella città felsinea.

Ecco, in ordine crescente, quali sono stati gli altri premi:

Quinto premio, da 1.000.000 di euro al biglietto L 492408 venduto a Parma;

Quarto premio, da 1.500.000 di euro al biglietto E 004737 venduto a Roma;

Terzo premio da 2.000.000 di euro al biglietto L 349605 venduto a Fontenuova (Roma);

Secondo premio da 2.500.000 di euro al biglietto L 486158 venduto a Roma.

Come fare a ritirare il premio? Ci sono sei mesi di tempo. Scattano dal momento della pubblicazione nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’elenco dei biglietti vincenti. I vincitori dovranno presentare il biglietto vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa o all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, ma a rischio del possessore, si può inviare il biglietto all’Ufficio Premi indicando generalità, indirizzo del richiedente e le modalità di saldo richieste (assegno, bonifico bancario o postale). Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.