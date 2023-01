Joe Bastianich, preoccupano le sue condizioni di salute: le dichiarazioni dall’ospedale – VIDEO

Alcuni video pubblicati da Joe Bastianich hanno fatto preoccupare i fan per la sua salute. Ecco cosa ha raccontato in diversi momenti il celebre volto di Masterchef Italia e perchè è stato ricoverato in ospedale poco dopo Capodanno.

Joe Bastianich è molto amato per il suo ruolo di giudice in Masterchef Italia. L’artista di origini istriane, però, è anche un musicista ed un intrattenitore. Ha infatti già pubblicato il suo primo album, “AKA Joe“. Negli ultimi tempi ha anche dovuto attraversare dei momenti molto difficili a causa della morte di un suo caro amico, Dj Vojetto.

Il lutto del 30 dicembre sembrerebbe aver sconvolto profondamente Joe Bastianich, che ha spiegato di aver imparato molto dall’amico che non c’è più: “Il suo modo di affrontare la vita, però, resterà con noi“. L’imprenditore nel settore della ristorazione ha spiegato di aver imparato da lui come gestire al meglio il dolore.

Joe Bastianich, i timori per la sua salute: cos’è successo

Poco dopo l’inizio del 2023 Joe Bastianich si è mostrato in alcune Storie Instagram da una camera d’ospedale. Ha registrato tutto ciò che c’era intorno a lui mentre era in piedi e vestito. Aveva spiegato che per il momento andava tutto bene, e poi aveva chiuso le riprese. Poco dopo, però, il giudice di Masterchef si è mostrato dentro il letto d’ospedale.

L’imprenditore ha fatto anche in questo caso un veloce resoconto della situazione, ripetendo in più occasioni che non sentiva nulla. Molto probabilmente si riferiva al fatto che l’anestesia totale al quale si era sottoposto continuava a dargli un senso di intorpidimento. Allo stesso tempo, però, il giudice di Masterchef sembrava tranquillo, oltre che affamato.

Il resoconto dell’operazione e dell’anestesia in America

Joe Bastianich, vedendo i fan sempre più preoccupati per la sua salute, ha iniziato a spiegare cosa stava succedendo. Si è sottoposto ad un’anestesia totale per un intervento in un ospedale di New York che è durato circa mezz’ora. Durante questo tempo, si è sottoposto ad una gastroscopia ed una colonscopia.

Secondo quanto ha spiegato Joe Bastianich, l’intervento ha avuto solo lo scopo preventivo: non ci sarebbe nessun grave motivo di salute dietro il ricovero in ospedale. Allo stesso tempo, ha invitato anche i suoi coetanei, ovvero gli over 50, a fare anche loro delle indagini a scopo preventivo per individuare in anticipo eventuali problemi di salute.

Ecco il video in cui Joe Bastianich spiega qual è il suo stato di salute e l’operazione a cui si è sottoposto: