Giulia De Lellis rischia di perdere tutto: “Avrò il trauma di questa cosa, lo so”

Giulia De Lellis ha raccontato il trauma avuto alla fine delle vacanze di Natale, quando ha cercato di fare ritorno dall’isola caraibica dove si trovava insieme al fidanzato. Ecco perchè tutto sarebbe diventato una “tragedia comica continua”.

Subito dopo l’estate 2022, Giulia De Lellis aveva fatto alcune confessioni molto importanti al suo pubblico. Ha spiegato di soffrire di ansia da diverso tempo, e di avere anche attacchi di panico. Per questo motivo, aveva fatto un percorso insieme ad un analista, che le ha permesso di migliorare significativamente la qualità della sua vita.

Saltuariamente, l’influencer avrebbe ancora sporadici episodi di attacchi di panico, che sa già come affrontare: “Quando arrivano vuol dire che sono ‘piena’, che devo buttare fuori quel carico di energia. Per questo li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso, sentendomi libera poco dopo. Non ho più paura di questi episodi“.

Giulia De Lellis, il trauma alla fine della vacanza natalizia

I follower di Giulia De Lellis si sono accorti che effettivamente da diverso tempo appare più serena e soprattutto più felice, merito forse anche della relazione con Carlo Gussalli Beretta. L’ex protagonista di Uomini e Donne, però, non ha perso la sua emotività nel raccontare molti episodi, come le sue recenti vacanze natalizie a Saint Barths.

L’influencer ed il fidanzato si sono concessi alcuni giorni nella paradisiaca isola caraibica, ma il ritorno negli Stati Uniti sembrerebbe essere stato traumatico. La coppia ha aspettato interminabili ore all’aeroporto Gustaf III. Tutti i voli erano in forte ritardo a causa del maltempo e la tratta che loro dovevano percorrere era stata temporaneamente soppressa.

“Io già sudavo”: com’è stato il volo da St. Barths a Miami

La cancellazione del volo si è trattata di una vera e propria tragedia per Giulia De Lellis ed il fidanzato. In questo modo, avrebbero dovuto aspettare altri tre giorni per poter partire da St.Barths verso gli Stati Uniti. A questo punto, hanno deciso di partire con un aereo privato, dove hanno viaggiato insieme ad un’altra coppia che non conoscevano.

Gli spazi così ristretti, e forse anche un po’ di paura di volare, hanno messo una terribile ansia all’influencer. Come se ciò non bastasse, i suoi bagagli si sono smarriti, ed ha dovuto aspettare dieci giorni per poterli avere indietro. Giulia De Lellis ha spiegato: “Vi giuro, questa vacanza è stata un trauma ed una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose“.

Scorrendo le foto qui sotto si può vedere come ha trascorso il Natale 2022 Giulia De Lellis. L’ultima immagine è sicuramente la più tenera: