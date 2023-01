GF Vip, il dramma di un’ex concorrente: “Non avevo previsto quello che è successo”. Improvvisamente ha dovuto cambiare i programmi

Il reality è una cosa, la vita reale un’altra anche se molto spesso in confini non sono così netti. Ma non è la prima volta che un concorrente, una volta uscito dal Grande Fratello Vip, deve affrontare una crisi di coppia che non porta ad un lieto fine.

Era successo ad Adriana Volpe, che ormai da tempo vive separata dal marito e padre di sua figlia. Più di recente è capitato lo stesso con Stefania Orlando. Fino a quando è rimasta nella casa del reality di Canale 5 la sua storia d’amore con il marito, Simone Gianlorenzi, sembrava perfetta ed è stato così anche nel periodo successivo.

Ma alla fine della scorsa estate è arriva la notizia che ha messo in crisi tutti i fan della conduttrice romana. All’improvviso è finito tutto, quindici anni di vita insieme e un matrimonio che sembrava inattaccabile si sono sciolti come neve sotto il sole. E già allora lei con un lungo post aveva spiegato che non avrebbe mai immaginato un finale simile perché non c’erano state avvisaglier per metterla all’erta.

GF Vip, il dramma di un’ex concorrente: Stefania Orlando si è dovuta reinventare

Ora, dopo l’esperienza come concorrente a Tale e Quale Show su Rai 1, Stefania Orlando è pronta per tornare in tv con un altro programma. Per il momento non ha ancora voluto svelare il titolo, ma sappiamo che di nuovo sarà su Real Time che sembra essere diventata la sua dimensione. E il tema è quello della famiglia, della casa e dei cambiamenti. In fondo quello che ha dovuto affrontare di recente nel suo privato.

Come ha confessato al settimanale Gente, “sono in una fase nuova, inaspettata. Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: ‘Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi’”.

La Orlando spiega che restare insieme quando l’altra persona ha bisogno di avere altri spazi è inutile trattenerla. Nonostante questo sono stati 15 anni meravigliosi con Simone e comunque lo ringrazierà sempre per quello che hanno passato insieme. E in ogni caso per Natale si sono sentiti come amici.

Il futuro come se lo immagina? “All’inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all’ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia”.