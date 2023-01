GF Vip 7, Nikita si prende un pugno in pieno volto: la reazione inaspettata – VIDEO

Nikita Pelizon si è presa un pugno in pieno volto mentre gli inquilini del GF Vip 7 si trovavano tutti insieme in giardino: ecco il video che mostra cos’è successo.

Al GF Vip 7 continuano ad essere protagonisti i litigi. Oriana Marzoli e Dana Saber sono quasi arrivati alla rissa quando, gridandosi addosso, si sono pericolosamente avvicinate sulla porta che si affaccia in giardino. La modella di origine marocchina si è convinta che tutti i concorrenti del reality show ce l’abbiano con lei solo perchè è straniera.

Dana si è sfogata, sottolineando che è in grado di parlare quattro lingue. L’italiano sarebbe quella in cui fa più fatica ad esprimersi. In suo soccorso è arrivato Andrea Maestrelli, che sembrerebbe essersi preso particolarmente a cuore la situazione della modella nella casa del GF Vip 7. L’ha invitata ad essere meno impulsiva con i suoi inquilini.

GF Vip 7, pugno in pieno volto a Nikita: cos’è successo

Sta facendo discutere moltissimo l’atteggiamento di Nicole Murgia con diversi concorrenti. Sembrerebbe essersi messa d’accordo con Edoardo Tavassi per far ingelosire Micol Incorvaia. A tradirli sarebbero state alcune frasi che non sono sfuggite agli attenti spettatori. Allo stesso modo, anche Oriana avrebbe rivelato di aver infranto il regolamento.

Parlando con Luca Onestini, l’italo-argentina ha spiegato di aver sentito il fratello mentre era in quarantena per entrare nel programma. Nel frattempo, Nicole Murgia avrebbe anche fatto imbestialire i fan del GF Vip 7, facendo un gesto che l’ha fatta assimilare ad Elenoire Ferruzzi: ha infatti lanciato il sale al passaggio di Nikita, suggerendo che portasse sfortuna.

L’incredibile reazione della modella al colpo in faccia: si mette a ridere

Antonella Fiordelisi è tornata subito insieme ad Edoardo Donnamaria, nonostante avesse dichiarato in diretta di non aver più alcuna intenzione di avere una relazione con lui. La coppia si è chiarita ed è tornata di buon umore, anche se non ha smesso di litigare. Mentre erano tutti insieme in giardino, un gesto di Antonella ha avuto pesanti conseguenze.

La Fiordelisi, infatti, ha esultato forse un po’ troppo vivacemente, senza tenere conto che tutti gli inquilini erano seduti l’uno vicino all’altro. Ha quindi alzato le braccia, esclamando: “Evvai!”. Nikita, che era seduta dietro di lei, si è quindi presa involontariamente un pugno in faccia. Sembrerebbe essersi fatta davvero male, ma si è messa subito a ridere.

Ecco il video in cui si vede l’esultanza di Antonella Fiordalisi, che tira per errore un pugno a Nikita Pelizon: