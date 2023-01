Postepay, mazzata terrificante per i clienti: cambiano i prezzi

Una mazzata terrificante è arrivata per tutti i clienti di Postepay. Infatti in queste ore c’è stato un inaspettato aumento dei prezzi: i dettagli.

Nuova mazzata ha colpito tutti gli utenti di Postepay. In queste ore un nuovo ed inaspettato aumento dei prezzi ha colpito tutti i possessori. Andiamo a vedere tutti i dettagli riguardanti la spiacevole novità.

Purtroppo in queste ore tutti i clienti di Poste Italiane hanno potuto notare che la carta prepagata PostePay Evolution costerà di più. Infatti proprio l’azienda italiana ha deciso di aumentare il costo delle nuove richieste della carta prepagata, un passaggio effettivo a partire dal 1° gennaio 2023. Infatti già dal primo giorno dell’anno è stato possibile notare la differenza del costo del canone annuo, infatti oggi PostePay Evolution ha un costo per le nuove carte di 15 euro anziché 12 euro.

L’aumento del costo della Poste Evolution non è l’unico per l’azienda. Infatti le offerte PostePay Connect avranno un costo complessivo maggiore. Questo servizio permette di unire la PostePay Evolution con la sim di Poste Italiane, cioè Poste Mobile, a un costo contenuto. In aumento non solo i Giga ma anche i costi di tutte le offerte connesse alla PostePay Connect come “200 Back”, la “12 mesi” e la Postepay Connect “Back 200 annuale”. Scopriamo quindi tutti i dettagli riguardanti l’aumento dei costi di Poste Italiane.

PostePay, aumenta il costo del canone: la novità per gli utenti

Quindi a partire da questo 2023 l costo di gestione della PostePay Evolution cambia. A partire dal 1° gennaio 2023 infatti è previsto un nuovo canone annuo più alto rispetto a quello del 2022. L’aumento per tutti gli utenti sarà di circa 3 euro, con il costo che salirà dai 12 ai 15 euro. L’aumento del costo non è previsto però per chi ha già una PostePay Evolution, che continuerà a usufruire invece della carta prepagata con prezzo del canone annuo fisso a 12 euro.

Saranno quindi più costose le attivazioni a partire da quest’anno. Tutte le nuove richieste per la PostaPay Evolution, a partire dal 1° gennaio 2023, avranno un costo di gestione di 15 euro all’anno. In molti ricorderanno che la prima emissione della Postepay Evolution ha un costo di 5 euro, che rimane identico al passato. Inoltre il costo della carta va sommato alla somma minima della prima ricarica, che è di 15 euro. Quindi il costo del canone verrà richiesto solo al termine del primo anno. L’aumento del costo è previsto anche per le carte PostePay Evolution collegate alle sim telefoniche del servizio Poste Italiane.