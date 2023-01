Netflix, c’è una super novità: da oggi potranno farlo tutti

Una grande novità è pronta a colpire il mondo di Netflix. Infatti da oggi tutti potranno farlo: che cosa sta succedendo in queste ore.

Il colosso dell’intrattenimento, Netflix, ancora una volta è pronto a stupire tutti. In arrivo su di esso una grande novità, che sarà disponibile non solo per gli abbonati: la nuova funzione per la piattaforma di Reed Hastings.

La piattaforma di streaming video Netflix è pronta a convincere gli abbonati ad abbracciare alcuni dei buoni propositi per l’anno nuovo. Infatti è arrivata una grande novità specialmente dallo scorso 30 dicembre quando per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento arriveranno 30 ore di corsi con i migliori personal trainer di Nike. Quindi adesso sarà possibile mettersi in forma con la nuova collaborazione tra Nike e Netflix.

Quindi alla fine dell’anno scorso è arrivato sulla piattaforma il Nike Training Club, una serie di corsi per gli amanti del fitness. Sulla locandina del programma il corso è indicato anche per coloro che “non hanno esperienza e neanche la giusta attrezzatura”. Inizialmente gli abbonati avranno a disposizione cinque giorni di corsi. Ognuno di questi è composto da più episodi. Andiamo quindi a vedere i dettagli riguardanti la nuova iniziativa della piattaforma di intrattenimento.

Netflix, sulla piattaforma arriva Nike Training Club: come funziona

Netflix consentirà a tutti i suoi abbonati di rimettersi in forma con Nike Training Camp. Il primo corso prende il nome di “Kickstart Fitness with the Basics”. Questo prevede 13 puntate ed è dedicato, come si può intuire dal titolo, proprio a coloro che non frequentano (o non hanno mai frequentato) una palestra. Nei prossimi giorni il colosso dell’intrattenimento si impegnerà ad aggiungere altri corsi Nike fino ad arrivare a 90, per un totale di 30 ore di allenamenti suddivisi per livelli di intensità, esperienza e impegno.

Sul proprio sito ufficiale la piattaforma di Reed Hastings ha rilasciato un comunicato. Al suo interno infatti si legge: “Non è facile motivare qualcuno ad allenarsi ma l’idea di bruciare calorie e poi di passare direttamente a uno dei tuoi programmi preferiti ha un certo fascino“. La grande novità è che anche chi non avrà sottoscritto un abbonamento potrà accedere alle ‘lezioni’. Basterà scaricare la app Nike Training Club disponibile per i dispositivi Apple e Android.