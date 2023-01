Napoli, presidio per Alfredo Cospito: “Il 41bis va abolito”

Da fine ottobre 2022 Alfredo Cospito è in sciopero della fame, in opposizione al regime di detenzione speciale del 41-bis, cui è sottoposto nel carcere di Bancali (provincia di Sassari). A Napoli un presidio promosso da Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base., Il carcere possibile e da altre associazioni ed attivisti ha lanciato un appello per la fine dell’ applicazione del 41bis a Cospito e per l’ abolizione del 41 bis come normativa in quanto ritenuto forma di tortura.