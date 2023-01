Meteo, un vortice ciclonico spazzerà via l’alta pressione: cosa succederà all’Epifania

La situazione meteo sulla penisola italiana è pronta ad essere sconvolta da un vortice ciclonico: grande cambiamento durante il weekend dell’Epifania.

Il quadro meteorologico per la penisola italiana rischia di stravolgersi completamente durante il fine di settimana dell’Epifania. Infatti un vortice ciclonico è pronto a colpire lo Stivale, provocando un ritorno delle piogge.

Diverse conferme sono in arrivo in vista del weekend dell’Epifania. Infatti sembra proprio che il meteo è destinato a cambiare radicalmente. Dopo la Befana, specialmente tra le giornate di Sabato 7 e Domenica 8 Gennaio è in arrivo un vortice carico di pioggia e neve che farà sentire i suoi effetti su molte delle nostre regioni. Andremo quindi ad incappare in uno sblocco atmosferico di livello continentale dopo delle settimane caratterizzate da alta pressione stabilità su tutta la penisola italiana.

Al momento un profondo vortice sta colpendo le Isole Britanniche e l’Islanda ed è destinato ad arrivare fino al bacino del Mar Mediterraneo. Si andrà quindi incontro al primo ciclone dell’anno. Inoltre le piogge potrebbero iniziare a colpire durante la giornata di sabato Liguria e Toscana. Mentre invece nelle 24 ore successive le piogge colpiranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, ma anche Lazio e Umbria. Scopriamo quindi cosa succederà durante questo venerdì sulla penisola.

Meteo, tornano le piogge: in arrivo un nuovo ciclone

L’Epifania tutte le feste si porta via ed a quanto pare si porterà via anche il bel tempo. In arrivo sulla penisola il primo vortice ciclonico dell’anno che spazzerà via anche l’anticiclone presente sulla penisola. Ovviamente una volta spazzato via il campo di alta pressione sulla penisola avremo anche il ritorno delle piogge pronte a colpire gran parte delle regioni dello Stivale. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nebbie e nubi basse ad aprire la giornata. Questa configurazione sarà compatta soprattutto in Liguria e Val Padana. Inoltre qui avremo anche delle locali pioviggini. I valori termici risulteranno in lieve calo, con massime che andranno ad oscillare tra i 7 ed i 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo in prevalenza nuvoloso, con nebbie che copriranno litorali e pianure. Mentre invece sui monti avremo ampie schiarite. I valori termici risulteranno in rialzo, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità marcata a tratti su Sardegna, Sicilia e Adriatico. Mentre invece maggiori schiarite sui monti. I valori termici risulteranno stazionari, con massime che si stabilizzeranno dai 13 ai 17 gradi.