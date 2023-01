Maneskin, il nuovo look di Damiano sconvolge tutti: fan sbigottiti

Tutti i fan dei Maneskin non hanno potuto fare a meno che notare il nuovo look di Damiano. Il cantante ha infatti sconvolto tutti: cambio epocale.

La rockstar italiana più famosa al mondo, al momento, è certamente Damiano dei Maneskin, che però stavolta ha stupito tutti con il suo nuovo look. Un video del gruppo ha immortalato il momento della svolta.

Damiano David, leader dei Maneskin, ha deciso di optare per una rivoluzione totale del look. Il cantante ha reso il tutto pubblico, una notizia che in qualche modo potrebbe destabilizzare chi ormai si era abituato a vederlo in un certo modo. Il tutto è avvenuto in occasione del suo nuovo singolo intitolato Gossip (insieme al rocker Tom Morello) e in uscita su tutte le piattaforme online il 13 gennaio. Damiano quindi ha deciso di darci un taglio, andando quindi letteralmente a tagliare la sua folta chioma.

Fin dall’inizio della sua carriera, i fan dei Maneskin hanno sempre conosciuto il carismatico Damiano anche per i suoi folti capelli lunghi. In qualche modo anche la capigliatura è diventato un marchio di fabbrica del cantante. Da questo momento però i numerosi fan di Damiano dovranno abituarsi ad il suo nuovo look, in qualche modo un vero taglio rispetto al passato. A confermarlo infatti è proprio il profilo Instagram della band, che ha pubblicato un video del taglio di Damiano, andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Nuovo look per Damiano dei Maneskin: cambio epocale

A confermare il cambio di look di Damiano ci ha pensato il gruppo con un video postato sui social. Damiano David ha scelto un taglio molto corto, ma non cortissimo. Il cantante romano, infatti, non ha scelto di rasarsi completamente a zero, ma ha solo optato per un taglio molto corto, una vera e propria svolta rispetto al passato. Il gruppo su Instagram ha quindi scritto: “Rumor has it Damiano completely shaved his head“, tradotto in italiano “Gira voce che Damiano si sia completamente rasato la testa“.

La foto postata ha già raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, presenta il leader del gruppo in primo piano, con la lingua di fuori. Dopo aver postato la foto, il gruppo ha svelato il backstage del taglio di capelli con un breve video postato però su TikTok. Damiano si presta al servzio di un parrucchiere a petto nudo, in attesa di scoprire il risultato finale. Inoltre il taglio dei capelli è una delle scelte promozionali del nuovo disco dei Maneskin, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 20 gennaio, intitolato Rush!