“Gianluca Vialli per me è stato prima di tutto un avversario, ma anche un compagno. Insieme abbiamo condiviso l’esperienza del Mondiale in Messico nel 1996″. Questo il ricordo di Fulvio Collovati di Gianluca Vialli, l’ex attaccante morto questa notte, venerdì 6 gennaio, all’età di 58 anni, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas.

In un’intervista esclusiva a Notizie.com, l’ex giocatore di Milan e Inter ha voluto ricordare un avversario oltre che un compagno. I due hanno condiviso il Mondiale in Messico nel 1986 e si sono affrontati diverse volte nei derby di Genoa.

Gianluca Vialli nel ricordo di Collovati: “Fu avversario e compagno”

“Prima di tutto è stato un avversario leale e forte. In campo ci sono state tante battaglie quando io giocavo con il Genoa e lui con la Sampdoria. Ma è stato anche un compagno: insieme abbiamo condiviso l’esperienza del Mondiale 1986. Conosco molto bene la sua sensibilità, un ragazzo straordinariamente intelligente, cordiale e di compagnia. Stiamo parlando anche di una persona molto intelligente e di rara sensibilità. E diciamo che nel calcio questa non è una cosa comune”.

Nell’intervista di Notizie.com, Collovati ricorda l’esperienza in Messico: “Abbiamo condiviso un mese molto bello. Si sta insieme, si scherza. E preferisco ricordare il suo sguardo intelligente, sorridente. Non l’ho mai visto arrabbiato, ma sempre scherzoso”.

“La vita con lui è stata crudele”

Infine, un pensiero sulla morte di Gianluca Vialli: “La vita purtroppo con lui è stata crudele. Se da una parte gli ha dato la grande gioia di conquistare successi e si diventare un calciatore molto forte, dall’altra lo ha portato poco dopo i cinquant’anni a combattere il tumore e purtroppo ha perso la battaglia. Se n’è andato troppo presto”.