Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce il cavaliere: “Credi di esserci solo tu qui?”

Maria De Filippi non avrebbe risparmiato delle parole molto dure al cavaliere che ormai è un protagonista di lunga data del Trono Over. Ecco cosa è successo.

Dopo la consueta pausa natalizia, la prima puntata di Uomini e Donne del 2023 andrà in onda il 9 gennaio a partire dalle 14:45. Durante le vacanze di fine anno, però, i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over si sono incontrati per ben tre volte negli studi Mediaset per registrare le nuove puntate. Gli spoiler riferiscono di alcuni scontri in studio.

Maria De Filippi si sarebbe insolitamente arrabbiata contro uno dei cavalieri presenti da più tempo nel parterre del Trono Over. Non è chiaro cosa abbia detto o fatto Armando Incarnato, ma le anticipazioni di Uomini e Donne riferiscono che la conduttrice lo abbia zittito: “Ma ti senti un personaggio? Credi di esserci solo tu qui?“.

Maria De Filippi contro il cavaliere: il pubblico di divide

Gli spoiler riferiscono che Gemma Galgani si sarebbe anche frequentata per un paio di settimane con Alessandro, il cavaliere più giovane di lei di circa venti anni. Il flirt sarebbe stato brevissimo, perchè poi i due si sarebbero poi lasciati negli studi di Uomini e Donne. Questo spiega perchè Gemma si è fatta vedere sola insieme ad Ida Platano e Vicinanza.

Secondo Blasting News, Gemma Galgani è apparsa davvero in buona forma durante le vacanze natalizie. In molti hanno iniziato a sospettare che la dama torinese sia dunque ricorsa nuovamente a qualche ritocchino estetico, come lei stessa del resto ha ammesso di aver già fatto in passato con la mastoplastica addittiva.

Uomini e Donne, il tormento di Riccardo Guarnieri con Gloria

Sembra proprio che Riccardo Guarnieri, dopo la relazione con Ida Platano, non riesca più ad essere sentimentalmente felice. Il cavaliere pugliese e Gloria si sarebbero avvicinati e poi lasciati in più occasioni negli ultimi giorni del 2022. La dama sentirebbe che lui non ha dei sentimenti sinceri nei suoi confronti, e quindi non riuscirebbe a lasciarsi andare.

Durante le riprese del 29 dicembre, però, sembrerebbe che Riccardo e Gloria abbiano deciso di passare insieme il weekend di Capodanno. Ci sarebbero anche dei fan che li avrebbero avvistati in giro in Campania. C’è dunque attesa anche per le registrazioni del 6 gennaio, dove nel Trono Classico potrebbero esserci ben due Scelte.

Ecco Cristina Tenuta, la protagonista del Trono Over che si è avvicinata molto ad Armando Incarnato. Si è scoperto che molti anni prima era negli studi di Uomini e Donne nel cosiddetto “pubblico parlante“. Ecco un video che mostra l’incredibile cambiamento: