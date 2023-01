“Non ho fatto il vaccino Covid”, bomba a Sanremo 2023: la confessione dell’artista

Una nuova notizia bomba è pronta a sconvolgere il mondo di Sanremo. Infatti una delle artiste in gara non avrebbe fatto il vaccino: la rivelazione.

Ancora deve iniziare l’edizione 2023 del Festival di Sanremo e nonostante ciò sono già tantissime le polemiche. Tra queste si aggiunge anche quella di un’artista che avrebbe confessato di non aver fatto il vaccino: di chi si tratta.

Una grande polemica è pronta a scoppiare nel prima dell’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. A sollevarla ci ha pensato Madame che ha rotto un lungo silenzio. Vicenza. La cantante – vero nome Francesca Calearo – è accusata di aver fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere un anno fa il Green Pass. Stiamo parlando del certificato verde introdotto dal Governo italiano per contrastare l’emergenza Covid-19. Madame in queste ore ha quindi voluto condividere sui social un lungo sfogo.

La cantante ha iniziato affermando di essere nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. Così la contante ha poi confessato: “In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini“. La cantante ha quindi chiesto di non giudicare a priori e poi ha continuato: “Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici). Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo“.

Sanremo, Madame sconvolge tutti: “Non ho alcun vaccino”

Durante il suo sfogo Madame ha continuato affermando i aver sentito il parere di amici e colleghi sul vaccino Covid per farsi una propria idea ma ha sempre trovato opinioni contrastanti. Successivamente ha quindi iniziato a vedere video, seguire dibattiti, trovando però persone spesso ignoranti e divorate dalla paura. Così per prendere una decisione la cantante ha addirittura sentito un infettivologo. Proprio quest’ultimo quindi le ha dato i contatti di altri medici esperti di vaccini.

Così successivamente la cantante ha spiazzato tutti invitando tutte le persone che hanno scritto che ha fatto bene a non vaccinarsi di informarsi a mente lucida senza farsi prendere dal panico. La cantante ha quindi fatto un invito ai suoi seguaci: “Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo: stare in salute e stare tranquilli. Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili“. La vicenda stando alle parole di Madame ha fatto ragionare tutti i suoi amici, che la popstar reputa intelligenti ed aperti al dibattito.