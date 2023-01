Lewis Hamilton sconvolto, un terribile lutto l’ha colpito: “Sono devastato”

Un terribile lutto ha sconvolto Lewis Hamilton. Il sette volte campione iridato è devastato dalla terribile scomparsa: le sue parole.

Torna a parlare sui social Lewis Hamilton. Infatti il pilota della Mercedes è tornato a farsi sentire dopo la terribile scomparsa che l’ha colpito. Il sette volte iridato ha voluto ricordare il compagno con un lungo messaggio.

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla morte di Ken Block, scomparso dopo un terribile incidente in auto-slitta. Il mezzo che il pilota, stuntman e imprenditore statunitense stava guidando ha colpito Block nell’incidente e l’americano è morto sul colpo. La notizia non è di certo passata inosservata ed ha colpito anche il mondo della Formula 1. A rimanere particolarmente sotto shock per quanto successo è Lewis Hamilton.

Infatti il sette volte campione del mondo ha pubblicato un lungo messaggio, rompendo il solito silenzio social di fine stagione. Infatti il pilota della Mercedes sta ricaricando le batterie per andare a caccia del leggendario ottavo titolo nel 2023. Il Pilota ha iniziato rivelando di essersi preso una pausa dai social per rigenerare il suo benessere personale. La morte del caro amico però ha portato il campione di Formula 1 a scrivere un lungo messaggio. Andiamo quindi a vedere le sue parole sui social.

Lewis Hamilton devastato dalla scomparsa di Ken Block: il messaggio social

Lewis Hamilton ha quindi salutato l’amico Ken Block con un lungo messaggio. Infatti dopo aver rivelato il motivo della sua pausa social ha subito affermato: “sono devastato dalla morte di Ken Block. Era una persona meravigliosa che ha sempre vissuto la vita al massimo. Ricordo ancora la prima volta che abbiamo lavorato insieme, la positività che emanava era contagiosa“. Inoltre il sette volte campione del mondo ha lodato le abilità alla guida di Block. I due qualche anno fa hanno anche trascorso delle giornate di snowboard in Canada.

Sempre il sette volte campione del mondo ha poi continuato sui propri social: “Avevamo un profondo rispetto l’uno dell’altro. Mancherà veramente tanto a tutti, le mie preghiere e i miei pensieri ora sono rivolti alla sua bellissima famiglia. Se ne è andato troppo presto. Riposa in pace Ken“. I due avevano in comune anche uno sponsor. Nel dettaglio stiamo parlando della bevanda energetica Monster. Proprio quest’ultimo aveva dato la possibilità ad Hamilton e Block di lavorare insieme. Per questo la scomparsa prematura ha lasciato un vuoto nella vita del sette volte campione del mondo.