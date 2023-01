Grave lutto per un’artista di Sanremo: il triste annuncio poche ore fa

Un grave lutto ha colpito in queste ore un’artista di Sanremo. Infatti l’annuncio ha lasciato attoniti tutti i fan: tantissimi i messaggi d’affetto.

Non è un periodo facile per una delle artiste più note di Sanremo. Stiamo parlando di Levante che nelle ultime ore ha subito un gravissimo lutto. Ovviamente non è mancato l’affetto di followers e colleghi.

Un grave lutto ha colpito la cantante Levante che in queste ore ha detto addio all’amata Nonna. La stessa cantautrice ha dato la triste notizia con il suo ufficiale profilo Instagram, omaggiandola con un commovente messaggio. Nell’annuncio struggente l’artista ha ha condiviso diversi ricordi, tra cui un video che la ritrae mentre si trova sotto casa della nonna, che sta stendendo i panni sul balcone di casa. Il momento di vita quotidiana vissuto con l’amata nonna ha commosso tutti i suoi followers.

Il tutto è avvenuto a quasi un anno dalla prima volta che è diventata madre. Infatti la cantante, nata Claudia Lagona, partorì lo scorso febbraio 2022. Oggi la triste notizia, condivisa attraverso una foto che ritrae due mani che si stringono, quella sua e quella della nonna. Inoltre Levante non ha nascosto che ha pianto per la dipartita della nonna. Infatti la scomparsa le ha lasciato dentro un vuoto enorme. Andiamo quindi a vedere le parole con cui la cantante ha omaggiato la nonna.

Sanremo, Levante in lutto per la nonna: il commovente messaggio

Sui social quindi Levante ha postato un lungo messaggio per omaggiare la nonna scomparsa. Al suo interno si legge: “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’” – ha poi continuato commossa – “Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre“. Il grave lutto ha colpito la cantante poco prima di Sanremo. Di sicuro sul prestigioso palco del teatro Ariston, la cantante porterà anche un po’ di sua nonna.

Proprio sull’evento musicale, a cui prenderà parte dal prossimo 7 febbraio all’11 febbraio 2023, la cantautrice ha raccontato un aneddoto dei giorni scorsi, riguardante una conversazione avvenuta con la nonna. Infatti Levante ha concluso ricordando: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!“. Ovviamente i fan in queste ore terribili hanno fatto sentire meno sola la cantante con il loro affetto.