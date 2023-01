I funerali di Benedetto XVI: l’omelia di Papa Francesco

“Grati per la sua sapienza e dedizione”. Queste le parole di Papa Francesco nell’omelia dedicata a Benedetto XVI durante i funerali che si sono celebrati oggi, giovedì 5 gennaio, al cospetto di migliaia di fedeli.

La zona del Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e per accedere ai varchi, dove ci sono i controlli di sicurezza, occorre fare lunghi giri.

Via della Conciliazione non può essere attraversata neanche a piedi. All’arrivo della bara, il Papa emerito Benedetto XVI è stato accolto da un lungo e commovente applauso.

Papa Francesco è arrivato sul sagrato dove ha presieduto la messa in sedia a rotelle. I funerali saranno celebrati come quello di un Pontefice regnante invece che di un Papa emerito.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa non potrà partecipare ai funerali per un “leggero stato influenzale”. Il Senato “sarà rappresentato dal vicepresidente Maurizio Gasparri”, come fa sapere la presidenza del Senato.

Presenti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e una folta delegazione del governo.

Lo striscione per Papa Benedetto XVI: “Santo subito”

“Santo subito”, è la scritta che recita un cartello nella folla dei fedeli provenienti da tutto il mondo a piazza San Pietro. Per mantenere un clima di preghiera, tramite un altoparlante è stato chiesto di non sollevare striscioni, bandiere o cartelli.