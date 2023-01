Federico Fashion Style butta via tutto: “Ci si mette del tempo a capire il male”

Federico Fashion Style sembrerebbe aver deciso di voler voltare davvero pagina nella sua vita: si è quindi mostrato in un video mentre butta via tutto ed ha spiegato che ci saranno grandi cambiamenti per lui nel 2023. Ecco le sue parole.

Il parrucchiere Federico Fashion Style, che si era prestato anche al ruolo di commentatore a La pupa e il secchione show, è diventato improvvisamente protagonista dei rotocalchi di gossip quando la sua ex compagna ha annunciato la fine della loro relazione. Lo stylist si era mostrato in lacrime sui social spiegando che soffriva per la figlia.

Da allora, Federico Fashion Style non si è più fermato. Oltre a tenere aggiornati i suoi clienti riguardo i suoi saloni in giro per l’Italia, ha continuato a mandare delle frecciatine. Quando è uscita la notizia di una paparazzata all’ex compagna Letizia, è apparsa una storia criptica sul suo profilo Instagram: “Ti è caduta la maschera! Beccata!“.

Federico Fashion Style butta via tutto: il gesto simbolico

Il parrucchiere di Anzio è visibilmente dimagrito, ma ai fan che gli chiedono come sta spiega che in realtà è davvero in forma. Poi aggiunge: “C’è chi ci mette più tempo a capire il male, io sono uno buono. Difficilmente so distinguere il male dal bene, ma quando poi l’ho capito allora lì non si torna davvero più indietro!“.

Questa frase sembrerebbe forse riferirsi proprio alla sua ex, così come le parole scritte qualche giorno prima: “Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi… Ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e dirsi le cose belle e le cose brutte, e a volte anche di non nascondersi“.

I programmi del 2023: “Ci saranno tantissimi cambiamenti”

Federico Lauri ha spiegato che il 2023 sarà per lui l’anno dei cambiamenti. Ha quindi deciso, dopo cinque anni, di rinnovare il layout del salone di Milano. Si è mostrato all’interno dell’attività spiegando che il verde che copriva le pareti presto sparirà: il negozio rimarrà chiuso circa dieci giorni per fare i lavori, poi tutto tornerà operativo.

Federico Fashion Style si è mostrato in un video a Milano, indicando gli arredi e mostrandosi dispiaciuto: la ditta che farà il rinnovo del layout butterà via quasi tutto. Per lui questa trasformazione, che promette sia l’inizio di numerosi cambiamenti, sarà catartica. Ha annunciato che presto dirà la sua verità. Sembrano ormai molto lontani i tempi in cui negli studi di Verissimo spiegava di aver paura di non trovare più al lavoro l’ex compagna.

Ecco Federico Fashion Style mentre canta “Felicità“, la canzone che ha reso popolare la coppia formata da Al Bano e Romina nel 1982: