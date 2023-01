Chiara Ferragni impallidisce: “Ci siamo presi un bello spavento” – VIDEO

Chiara Ferragni si è mostrata pallida e molto preoccupata in un breve video sui suoi canali social, dove ha raccontato di aver appena superato una brutta disavventura che le ha fatto prendere davvero un bello spavento.

Sin da quando Chiara Ferragni ha iniziato la sua carriera di influencer, ha sempre avuto una presenza costante nella sua vita, nel bene e nel male. Sono passati circa 12 anni e mezzo da quando i due hanno iniziato a condividere il loro destino e da circa due anni ci sono stati alcuni gravi problemi di salute che hanno fatto temere il peggio.

La prima influencer italiana ha adottato un bulldog francese color champagne quando aveva pochi giorni di vita. Da allora il cane, con il suo tipico broncio, non l’ha mai abbandonata in tutti i suoi trasferimenti dall’Italia a Los Angeles e poi di nuovo a Milano. Nel 2021 ha avuto delle convulsioni che facevano temere il peggio per la sua vita.

Chiara Ferragni impallidisce: si è presa uno spavento

Il cane Matilda è stato operato in passato per un tumore al cervello e per un glaucoma. Chiara Ferragni non ha mai nascosto che la sua paura è il cane che possa avere una recidiva. Anche per questo motivo, quando la vede stare male, si preoccupa seriamente. Il bulldog francese si sottopone periodicamente a degli accertamenti medici.

Recentemente, Chiara Ferragni si è mostrata molto impegnata e felice del suo trasferimento in un nuovo appartamento. Ha anche mostrato il nuovo panorama che potrà vedere dal suo balcone, chiedendo ai suoi followers se conoscono un tramonto migliore. Nel frattempo, Fedez ha anche dichiarato di volere ancora figli insieme all’influencer.

Il nuovo episodio che fa preoccupare i Ferragnez: cosa è successo

Il 5 gennaio, Chiara Ferragni si è mostrata improvvisamente davvero pallida e scura in volto, spiegando di essersi veramente spaventata per Matilda. Poi ha incrociato le dita ed ha aggiunto che tutto sembrerebbe essere stato superato. In un secondo momento, ha spiegato quello che ha scoperto insieme al veterinario e cosa ha avuto il suo cane.

Inizialmente c’era il sospetto che Matilda, come spesso usa fare, avesse bevuto da una pozzanghera e fosse stata male. Le hanno fatto una TAC ed hanno trovato un corpo estraneo nello stomaco. Lì ci sono stati momenti di terrore, perchè i Ferrragnez hanno temuto che fosse un tumore. Solo idopo hanno scoperto che aveva mangiato una pigna. Il bulldog si è quindi sottoposto ad una delicata operazione, ed ora starebbe bene.

Qui sotto il video con il racconto di Chiara Ferragni riguardo la disavventura avuta con il cane:

Ecco due foto che testimoniano i tanti anni che Chiara Ferragni e Matilda hanno trascorso insieme: