Bollo auto 2023, cambia di nuovo tutto: italiani avvisati

A partire da questo 2023 cambia tutto per quanto concerne il bollo auto. Infatti gli italiani sono avvisati: tutte le novità in arrivo.

La tassa più odiata dagli italiani, a pari merito con il canone Rai, è certamente il bollo auto. A partire da questo 2023 saranno tante le novità in arrivo. Scopriamo quindi cosa sta succedendo in queste settimane.

Dopo il canone Rai, l’imposta più odiata dagli italiani è certamente il Bollo Auto. Stavolta però gran parte degli italiani possono esultare, vista che finalmente la tassa potrò essere pagata a rate. Stiamo parlando ovviamente dell’imposta che grava sul semplice possesso dell’auto. Adesso però gli automobilisti avranno la possibilità di pagare la tassa a rate. Per farlo ci sarà bisogno di aprire un conto PayPal, un’operazione che è ovviamente gratuita. Il contribuente, così facendo avrà due soluzioni.

Bisogna ricordare che le scadenze del bollo auto dipendono in primis dalla data di immatricolazione dell’auto. Mentre in caso di prima immatricolazione, il bollo è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione. Quindi anche il versamento dovrà essere effettuato entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese. Detto ciò in caso di vendita dell’automobile il il bollo deve essere pagato dal proprietario rilevato all’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Ad esempio se il bollo scade a maggio, il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno, senza sanzioni.

Bollo Auto 2023, da quest’anno è possibile rateizzarlo con Paypal: come fare

La grande novità è la possibilità di pagare il bollo con Paypal. Infatti è possibile sfruttare i metodi di pagamento sulla piattaforma pagoPA, con Intesa Sanpaolo e PayTipper. PagoPA permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti alla piattaforma che forniscono servizi al cittadino. Quindi sarà possibile pagare i servizi di pubblica amministrazione (tasse, bollo auto, ecc.): online o tramite app IO. Sarà però necessario impostare Paypal come metodo di pagamento preferito.

Nello specifico il contribuente potràimpostare PayPal come metodo di pagamento preferito sull’app IO, applicazione che tra le varie funzioni, permette anche di pagare il bollo auto; oppure può scegliere PayPal quando si paga il bollo sul sito dell’Aci (bollo.aci.it) o degli altri enti autorizzati a riscuotere il bollo auto, aderenti a PagoPa.

Per completare il pagamento rateizzato della bollo bisognerà seguire i seguenti passsaggi:

Andare sul sito dell’Ente dove effettuare il pagamento;

Selezionare al momento del pagamentoi, PayPal o nella sezione “affina la ricerca”;

Digitare PayPal;

Scegliere con chi effettuare il pagamento PayPal (Intesa Sanpaolo o Paytipper);

Infine accettare le condizioni.

Così facendo potrete pagare l’imposta in tre comode rate, senza pagare interessi o altri costi aggiuntivi.La rateazione è concessa per importi che vanno da 30 euro a 2.000 euro. Inoltre delle tre rate la prima viene riscossa immediatamente, mentre le altre due nei due mesi successivi, con addebito automatico sulla carta o sul conto bancario associato.