Amici 22 anticipazioni, è finita: arrivano due clamorose eliminazioni

In queste ore sono spuntate delle nuove anticipazioni riguardanti Amici 22. Infatti ci sarebbero due clamorose eliminazioni: di chi si tratta.

Sono diverse le anticipazioni spuntate fuori sulla nuova puntata di Amici 22. Ci avviciniamo nuovamente al Serale, ossia il momento più caldo del talent show. In arrivo due eliminazioni eccellenti: tutti i dettagli.

Sono diverse le anticipazioni spuntate fuori sulle nuove puntate di Amici 22 e portano una buona notizia ma anche due eliminazione. Infatti adesso due allievi hanno lasciato ufficialmente la scuola tra scelte e sfide. Partiamo dall’eliminazione ossia dall’addio alla trasmissione da parte di Rita e Cricca, secondo quanto si legge su SuperGuidaTV. Due notizie tristi per quanto riguarda il pubblico di Canale 5 che si era affezionato alla ballerina e al cantante. Infatti entrambi si sono esibiti insieme ad Angelina Mango al Capodanno di Canale 5.

Inoltre anche durante questa puntata non sono mancate lacrime e tanta disperazione da parte degli allievi. Mentre invece l’ospite di questa registrazione è stato Aka7even. Prima della pausa natalizia Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo aveva deciso di far entrare tre nuovi ragazzi notati a provini. Così in questo periodo i tre insegnanti hanno avuto il modo di valutare se sostituirli con altri allievi oppure no. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti la decisione dei giudici.

Amici 22, spuntano le anticipazioni: eliminati Rita e Cricca

Prima della pausa Emanuel Lo aveva concentrato la sua attenzione su Megan e Rita. Mentre invee Raimondo aveva fatto esibire Samuel e Gianmarco. I quattro ballerini erano tutti a rischio eliminazione. La prima a entrare in studio, secondo le anticipazioni di Amici 22, è stata Valeria, notata da Lorella Cuccarini. Dopo un’attenta valutazione ha chiesto per lei un nuovo banco, confermando di non voler eliminare Niveo, in quanto l’ha trovato anche migliorato.

Tutti hanno votato a favore di questa sua decisione ad eccezione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Inoltre la stessa richiesta è stata avanzata per da Emanuel Lo, il quale ha così anche lui fatto entrare la ragazza che aveva notato, Vanessa. Infine, Aurora ha accusato un problema al ginocchio in questi giorni e, pertanto, per lei l’esperienza nel talent show di Canale 5 già si è conclusa. Attivissimo Todaro, invece, che ha deciso di scegliere Eleonora. Ma alla scelta di aggiungere banchi c’è stata la ribellione di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Ma gli altri professori hanno sostenuto anche Eleonora, che entrerà nella Scuola una volta conclusa la quarantena.